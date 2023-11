V pátek 27. října vystoupí v kulturním domě Šeříkovka v Plzni dvě legendy západočeské rockové scény.

Václav Běhavý (vpravo) a Radko Andrejs z plzeňské kapely Odyssea. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Někdy si vzpomeň, Divadelní společnost J. K. Tyla, Nádraží Florenc 16.30, Lážo, plážo či Víno fleky dělá. Songy, které si rockoví fanoušci prozpěvují už několik desítek let při vzpomínce na kapelu Odyssea. Ta letos slaví už 50 let existence, ale i tak při té příležitosti odehrála řadu koncertů, ten nejbližší se chystá na pátek 27. října v plzeňské Šeříkovce na Slovanech. A aby na to nebyla sama, podpoří ji spřízněná Pohoda, další z veteránů plzeňské scény. „Přijďte všichni, budeme se na vás těšit,“ řekl kytarista a zpěvák Václav Běhavý ve videopozvánce.

Hrát se začne začne ve 20 hodin, vstupenky jsou v předprodeji na serikovka.cz.

Odyssea vznikla na začátku 70. let minulého století jako Koule, později Vozembouch. Vsadila na vlastní tvorbu a postupně se stala nejoblíbenější tancovačkovou kapelou u nás, která se navíc dokázala prosadit i na koncertních pódiích. Především proto, že instrumentální dovednosti nevyužila jen k přehrávání tvorby zahraničních kapel, ale dokázala se prosadit reportoárem složeným takřka výhradně z autorských písní. Svědčí o tom i její umístění v oblíbeném Větrníku, kde v roce 1985 skončila dokonce třetí za Tangem a Citronem.

A i když se na nějaký čas z pódií vytratila, po návratu opět rozdává radost rockovým fanouškům, a to i těm z mladších generací. Letos navíc vydala také novu desku se symbolickým názvem Odyssea 50.