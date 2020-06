OBRAZEM: Jak se fanoušci bavili na předchozích Metalfestech

Nebýt koronaviru, chodilo by o tomto víkendu po Plzni hodně lidí oblečených do černé barvy. Konal by se totiž jedenáctý ročník Metalfestu.

Metalfest 2019 | Foto: Deník / Veronika Zimová

Jak se lidé na akci, která každoročně přitáhne více než deset tisíc fanoušků tvrdé muziky, bavili v předchozích letech, se můžete podívat v naší galerii.

