Do obou inscenací navíc uvede diváky už při vstupu do Besedy výstava, která potrvá do 15. září.

„Myšlenku na výstavu ze starých dekorací a rekvizit jsme poprvé realizovali tady v Plzni. Od té doby se rozrostla, třeba v Paříži jsme zaplnili halu o rozloze 900 m2. Teď v Besedě je to jenom takový zlomeček, v expozici jsme si trochu pohráli s rozvinutím toho, co se nám na Obludáriu povedlo,“ popsal výtvarník Josef Sodomka, který je i autorem kulis pro představení. Vše doplňují fotografie Ireny Vodákové z představení, do pozadí Aladina zase nechávají nahlédnout fotografie z příprav inscenace a také kresby výtvarníka Matěje Formana. „Myslím si, že je to dobrý nápad, lidé přijdou do Besedy a mohou se při prohlížení výstavy naladit na divadlo,“ dodal Sodomka. Výstava je přístupná i veřejnosti, a to každý den od 10 do 21.30 hodin.

Obludárium, nejúspěšnější představení Divadla bratří Formanů, se v Plzni představí potřetí. Tentokrát stan, kde se inscenace odehrává a který už procestoval řadu evropských zemí, vyrostl v Besedě na zahradě. „Obludárium teď už hrajeme spíš exkluzivně, naposledy jsme s ním vystupovali asi před rokem a půl. Hrajeme ho výjimečně, ale tím to máme asi i radši. Představení je založené na detailech a souhře, takže si musíme vše oživit,“ říkal před obnovenou premiérou herec a režisér Petr Forman.

Ve stanu na diváka opět dýchne kabaretní atmosféra připomínající časy kočovných cirkusů, potulných komediantů, němých grotesek a nočních šantánů. Předvedou se v něm obludy jako vousatá zpěvačka, mořská panna, silák s oslnivým hlasem, krasojezdkyně či tři české velké hlavy. „Inspirací pro nás byly i skutečné příběhy z dob, kdy putovaly staré cirkusy a takzvané freakshow, ve kterých vystupovali lidé s různými deformacemi. Nám ale ani tak nejde o to ukazovat nějaké hříčky přírody, ale o jejich příběhy, chceme se podívat do jejich nitra. O tom tohle představení je,“ vysvětlil Forman.

Oproti předchozím uvedením v Plzni se prakticky nic nezměnilo. „Petra Píšu nahradil Francouz Jacques Laganache, který vzešel z prostředí nového cirkusu. Kvůli tomu jsme předělali nějaké momenty, aby mohl ukázat své schopnosti. To je asi největší novinka,“ dodal.

Na jeden večer pak Divadlo bratří Formanů nechá nahlédnou diváka i do magického světa pohádek Tisíce a jedné noc. Rodinné představení Aladin přenese dětské i dospělé diváky do míst, kde se na samé hranici fantazie rozprostírá cizokrajný a dálkou vonící svět putujících nomádů, moudrých vezírů, tajuplných míst, zahrad a paláců. Po skončení představení si budou moci malí i velcí zblízka prohlédnout loutky.

Představení Obludária začínají vždy v 19.30 hodin, Aladin už ve 13 hodin. Vstupenky lze koupit přes web Měšťanské besedy.