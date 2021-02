Nový projekt divadla přilákal autory více než třiceti muzikálů

Čtyřiatřicet nových muzikálů se stihlo přihlásit do projektu Intro 21, který vyhlásilo loni plzeňské Divadlo J. K .Tyla. Autoři těchto dosud neuvedených děl museli k přihlášení do soutěže zaslat výstižnou synopsi muzikálu, text alespoň jedné písně a její notový záznam nebo demo nahrávku. Teď mají čas dotáhnout vše až do konce, do 5. dubna musí odevzdat kompletní dílo.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lukáš Matoušek

Iniciátory projektu jsou šéf muzikálu Lumír Olšovský a dramaturg Pavel Bár, kteří tím chtějí podnítit a podpořit původní tvorbu. „Přihlásilo se 34 muzikálů, což je opravdu vysoké číslo. Přece jen naše požadavky nejsou nijak malé, žádáme po autorech celý muzikál. Nicméně Intro '21 je skvělou příležitostí, která autorům umožní spolupracovat s profesionální scénou, získat cenné zkušenosti, kontakty a představit svoji tvorbu zástupcům divadel z celé republiky," upozornil Lumír Olšovský. Muzikály bude posuzovat třináctičlenná porota, složená z renomovaných divadelních odborníků a praktiků z celé republiky. Do konce května vybere díla s největším potenciálem a ta budou během sezony 2021/2022 nastudována souborem muzikálu plzeňského divadla v podobě poloinscenované koncertní verze a za doprovodu živého orchestru uvedena na Malé scéně DJKT. Autoři uvedených muzikálů získají nejen zkušenosti z příprav, ale také audio a videozáznam světové premiéry svého díla k jeho další propagaci.