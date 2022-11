Na výběru nového titulu pro plzeňskou činohru se podílela ve spolupráci s dramaturgyní Klárou Špičkovou právě i režisérka inscenace Aminata Keita, která s DJKT spolupracuje poprvé. Plzeňští diváci už ale její práci mohli poznat na Divadelním létě pod plzeňským nebem, kde v roce 2020 režírovala autorskou hru Poslední zrnko písku. „Silný příběh, humor a kritika nastavení společnosti, ve které žijeme – to jsou věci, které mě na hře Jednou hole, jednou na nože zajímají a baví. Ženy v důchodovém věku jsou v naší společnosti menšinou. Jakmile přestanou být produktivní, odsuneme je někam na okraj. Přestaneme věnovat pozornost tomu, co říkají a chtějí. Ale ony mají stále své sny, touhy, plány a přání. Chtějí žít a přežít – přežít v systému, který s námi přestal počítat jednoduše proto, že už mu nestačíme,“ říká Aminata Keita.

Spolupráce s kvartetem hereček i Matyášem Darnadym ji velmi baví. „Jsem nadšená. Společně jsme hru posunuli ještě o úroveň dál a dotkli se témat jako je odpuštění, sebepřijetí nebo stud. A to všechno s humorem a nadhledem celoživotních zkušeností každého z nás. Každý tam vnáší část sebe,“ dodává mladá režisérka.

Spisovatelka Anita Augustin vystudovala divadelní vědu, filozofii a němčinu na vídeňské univerzitě, ve studiích pak pokračovala i v New Yorku a Londýně. V současnosti působí jako úspěšná dramaturgyně předních rakouských a německých scén. Vlastní románovou předlohu z roku 2012, kterou byli nadšeni čtenáři i recenzenti a která bohužel není přeložena do češtiny, převedla do divadelní dramatizace sama autorka.

„Anita Augustin bez servítek a s černým humorem cupuje na kusy obrazy vlídných stařenek smířených s životem i nastupující demencí. Hra i kniha je obžalobou civilizačních předsudků i systému, ve kterém žijeme už jako mladí, perspektivní a vydělávající daňoví poplatníci, a nakonec nevypovídá o vyhoření, které přichází až s věkem, ale které můžou znát už i teenageři. A kdo jiný by mohl rebelující seniorky ztvárnit lépe než Jana Kubátová, Monika Švábová, Apolena Veldová a Veronika Janků,“ říká k nové inscenaci dramaturgyně Klára Špičková.

Nejbližší reprízy nové inscenace jsou plánovány na 8. listopadu a 3. prosince 2022.