„Diváci o tento slavný titul nepřijdou, plánujeme ho uvést v dalším ročníku,“ slibuje ředitel divadla Martin Otava.

Vstupenky lze vracet od 18. května do 30. června v místě nákupu, peníze budou vyplaceny v hotovosti nebo vráceny zpět na účet. Hodnota vstupenky může být také vrácena formou dárkového poukazu, který bude následně možné využít k zakoupení libovolné vstupenky na představení z produkce DJKT až do konce následující sezony, tedy do 30. června 2021. Pokud se diváci rozhodnou pro vrácení peněz formou poukazů, podpoří tak Divadlo J. K. Tyla a jeho další fungování. V případě že byly vstupenky zakoupeny on-line v síti Plzeňská vstupenka, budou peníze za zrušená představení vráceny automaticky.