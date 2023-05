Oblíbené Historky z Tinderu se opět vracejí do Plzně. Představení z cyklu scénického čtení LiStOVáNí, v němž účinkují Pavla Dostálová a Lukáš Hejlík, se odehraje v Malém sále Měšťanské besedy v pondělí 22. května od 20 hodin.

Historky z Tinderu představí v plzeňské Měšťanské besedě herci Pavla Dostálová a Lukáš Hejlík. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Příběhy o lásce, sexu a dalších katastrofách vycházejí ze stejnojmenné knihy, v níž oblíbená stand-up komička Lucie Macháčková líčí s humorem a nadsázkou milostné trapasy a karamboly, které ona a její kamarádky zažily díky seznamovací aplikaci Tinder. A jak už to bývá, z nejhoršího rande jsou ty nejlepší historky - protože neštěstí nechodí po horách, ale po single holkách.

„O Tinderu zlé jazyky praví, že je to aplikace na sex, což je samozřejmě pravda, ale škála jeho využití je stejně široká jako zadnice Kim Kardashian,“ píše hned v úvodu knihy Macháčková.

Představení je, stejně tak jako kniha, plné příběhů o lásce, randění i pořádných trapasech. Dostanou vás, ať už jste single, zadaní, anebo něco mezi. Během večera se dozvíte například, co se stane, když se zabouchnete na divokém večírku, co dělat, když při šnorchlování v moři omylem narazíte na svého ex nebo jak nejlépe rozchodit rozchod.

Vstupenky na představení lze zakoupit na www.mestanskabeseda.cz.