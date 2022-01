„I bez nadsázky se dá říct, že zažíváme nejhorší období od začátku pandemie. Na jednu stranu je dovoleno hrát, na druhou stranu politici vyzývají a apelují, aby raději nikdo nikam nechodil,“ zoufá si principálka Divadla Pluto Jindřiška Kikinčuková. „Jsme soukromé divadlo a nemůžeme si dovolit hrát pro prázdný sál. Na všechna představení v únoru jsme měli prodáno řádově kolem padesáti vstupenek,“ dodává.

„Osobně vidím důvod malé návštěvnosti ještě v neustále měnících se pravidlech,“ uvažuje Jiří Bláha, herec a umělecký šéf souboru. „V září jsme pro diváky nakoupili antigenní testy. Ty však přestaly být pro návštěvu dostačující zhruba za šest týdnů. Aktuálně nám leží nevyužité ve skladu. Dnes už neumožňuje návštěvu divadla ani PCR test, do sálu smíme pustit pouze očkované, několikrát byl také upravován počet povolených diváků sedících u stolů. Když do toho připočtu obecný strach a rozdělení společnosti, zapadá mi to do sebe jako puzzle,“ říká Bláha.

