„Nad názvem jsem dlouho přemýšleli, nakonec zvítězil tento. Za prvé je ryze plzeňský, někteří kolegové z jiných měst ani nevěděli, co znamená. Za druhé je symbolický, otevírá nové možnosti. Těšíme se, že lidé konečně budou moci vyrazit za kulturou a věříme, že toho využijí,“ řekl umělecký ředitel pořádající Moving Station Roman Černík.

S názvem festivalu souvisí i jeho symbol, kterým jsou dveře otevírající cestu do nových světů a ke kulturním zážitkům, o které byli lidé dlouhé měsíce ochuzeni.

Festival s novým jménem navazuje na akci, kterou v Moving Station už od roku 2004 představovali nezávislá divadla a produkce. „Velká změna je v tom, že to, co bývalo doprovodným programem bude ústředním bodem festivalu a většina akcí se tak odehraje ve veřejném prostoru. Moving Station sice zůstane takovým jádrem, ale uskuteční se tam spíš drobnější akce,“ vysvětlil Černík.

Program nabídne dvaadvacet venkovních událostí různého formátu, uměleckých žánrů i délky trvání. Pestrá směs obsahuje například nové i pohybové divadlo, akrobacii, různé performance či autorské čtení. Dojde také na loutkové divadlo v podání Divadla Alfa. Z plzeňských umělců se představí ještě Žongléros Ansámbl, s městem je spojena také skupina Pes5, jejíž členskou základnu tvoří převážně absolventi Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. „Máme radost, že můžeme do ulic přinést živou kulturu a věřím, že si každý v programu najde to, co je mu blízké, nebo že objeví něco nového,“ uvedla dramaturgyně festivalu Eva Kraftová.

„Živá představení se budou odehrávat například u budovy Moving Station, na soutoku Radbuzy a Mže, na náplavce, v Proluce i na dalších místech,“ pokračovala Kraftová.

Vedle hlavního programu v ulicích je součástí festivalu také pět výstav a instalací v Moving Station a jejím okolí a festivalová videotéka se sedmi záznamy divadelních představení. Putování po akci může divákům zpestřit také fotosoutěž.

Vstup na všechny venkovní akce je zdarma. „Na artistické vystoupení Elišky Brtníkové Hang Out je ale nutné se dopředu zaregistrovat, vzhledem k tomu, že diváci při jejím představení dostanou zapůjčená sluchátka,“ upozornila Kraftová. Zpoplatněn je přístup do festivalové videotéky, záznamy představení, jež obsahuje, si diváci budou moci přehrát v libovolný čas po dobu konání festivalu. Jeho podrobný program i další informace, například o době trvání jednotlivých představení či odkazy k registraci na Hang Out a koupi vstupenek do videotéky, najdou návštěvníci na webu nastevreno.cz. Přes ten se také nabízí možnost pořadatele finančně podpořit.