Do finále spěje v Plzni jubilejní třicátý ročník oblíbeného multižánrového Festivalu na ulici.

Vrcholem večera bylo vystoupení skvělé formace Zooblasters na náměstí Republiky. | Video: Deník/Pavel Bouda

Jeho poslední den přinese v sobotu 26. srpna například skupiny Gaia Mesiah nebo Semtex, které vystoupí v závěru programu na náměstí Republiky.

Devítidenní program přináší každý rok do Plzně více než stovku kapel různých žánrů, převážně z regionální scény. Vystupují tu ale i známější jména, letos to byli nappříklad Ivan Hlas nebo Etc…

Hodně nabitý byl například čtvrteční program, kdy na náměstí vystoupila rocková formace Ill Fish. Na ni navázala na menší scéně U Branky svým úderným bigbítem tříčlenná kapela Geronimo, hrající převážně převzaté pecky ze šedesátých a sedmdesátých let kombinované s vlastní tvorbou. Hudební fanoušek nevěděl kam dřív. Po Geronimu se na stejném místě představili plzeňští Faith is More, kteří potěšili příznivce kapely Faith no More.

Na náměstí čekal hudbymilovné Plzeňany večerní bonbónek a možná jeden z vrcholů festivalu, originální kapela Zooblasters. Mezinárodní osmičlenná sestava, hrající v roztodivných maskách, roztančila svojí energií nabitou hudbou zaplněné plzeňské náměstí.

