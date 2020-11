Po muzikálovém souboru s jeho Muz TV spustila svůj youtube kanál i činohra Divadla J. K. Tyla v Plzni a na internet vstoupil se svým projektem Hudba je lék také jeho operní soubor.

„Potřebujeme něco dělat, ne jen zkoušet a také chceme nějakým způsobem zůstat v kontaktu s diváky,“ popsal hlavní důvody, které činohru vedly ke vstupu do on-line světa jeden z členů souboru Libor Stach.

Prvním projektem, který činohra spustila, je čtení dopisů herců Voskovce a Wericha v cyklu s titulem Odloučeni. „Při jejich pročítání mně došlo, že byli v obdobné situaci, jako jsme teď všichni. I když u nich to bylo z jiných důvodů, základ je stejný. Jejich vztah byl dlouholetý, byli velcí přátelé a potřebovali kontakt mezi sebou. Tímto projektem chceme nejen zpříjemnit našim divákům chvíle, kdy je většina z nás odloučena ve svých příbytcích, ale také vnuknout naději, že lidské pouto, které stojí na pevných základech, nemůže nic zničit,“ pokračoval herec, který má on-line výstupy činohry na starosti.

Plzeňský muzikál jde k vám blíž

ODLOUČENI - čtení z korespondence V+W

Hudba je lék

Jednotlivé části dvacetidílného pořadu se na youtube objevují vždy v úterý, čtvrtek a neděli v 18 hodin. Ke zhlédnutí už jsou díly s Apolenou Veldovou, Martinem Stránským a Markem Mikuláškem. V neděli bude z dopisů legendární dvojice z Osvobozeného divadla Jana Kubátová.

Na příští sobotu se pak chystá v živém streamu čtená inscenace Bílé nemoci Karla Čapka od herců z jejich domovů. „Jsme vůbec prvním divadlem v České republice, které se o něco takového pokusí,“ uvedl Stach.

Na tuto sobotu (21. listopadu) už mělo divadlo připravenou a nazkoušenou premiéru scénického čtení Tuhle noc bude všechno jinak, z technických důvodů ji však divadlo muselo zrušit. „Uvedena bude až na jaře v živém provedení,“ doplnil herec.

Divadlo se však snaží zrušení původně plánovaného programu nahradit. „Připravujeme jedno drobné překvapení jako satisfakci pro všechny, kteří se těšili. A bude to něco, co vám zvedne náladu, to slibujeme,“ uvedl činoherní soubor na svém facebooku v oznámení o tom, že slibovaná premiéra nebude.

Činohra zatím plánuje i další projekty, zatím do konce roku. „Věříme, že od ledna budeme zase hrát,“ uzavřel Stach.

Operní soubor připravil projekt Hudba je lék, jehož jednotlivé části se na youtube kanále Divadla objeví vždy v úterý v 19 hodin. Ke zhlédnutí už je koncert komorního ansámblu orchestru opery pod taktovkou uměleckého šéfa Jiřího Petrdlíka, ve kterém zazněly Smetanova předehra k loutkové hře Matěje Kopeckého Doktor Faust a Siegfriedova idyla od Richadra Wagnera. V úterý 24. listopadu přibude vystoupení Sojkova kvarteta a klarinetového kvarteta operního orchestru.