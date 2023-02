„Co do brutality nemá tento případ za poslední roky u nás obdoby,“ řekl Müller sálu zaplněnému do posledního místečka. S kolegyní Noskovou pak popsali, jak se vyvíjelo vyšetřování den po dni, jak vyslechli celkem zhruba 160 svědků, jak se všem z rodiny odebíraly biologické a pachové stopy, jak byli opakovaně vytěžováni, jak se říká policejní hantýrkou. Popsali skvělou práci trasologů i dalších odborníků a přiznali, že zpočátku podezírali nepravého, syna zavražděných Jaroslava. Až později vyšlo kvůli chybě pachatele najevo, že Jaroslav sice o vraždě věděl, ale sekeru vzal do ruky jeho bratr Vojtěch. Veřejnost nechali kriminalisté nahlédnout do své kuchyně dokonce natolik, že přiznali, jaký trik použili, aby získali doznání vraha. Ten si nyní odpykává devatenáctiletý trest.

Zájem o přednášku byl obrovský, stála se na ni dlouhá fronta. Do sálu se nakonec vměstnalo přes tři sta lidí, dalších 150 až 200 lidí se do něj vůbec nevešlo. Mluvčí knihovny Milan Říský uvedl, že je zájem překvapil a na příští přednášku už bude zaveden rezervační systém.

Přednáška bude zopakována 15. února, v březnu popíší kriminalisté vyšetřování vraždy, kterou spáchal Jaroslav Hrdlička, pak přijde na řadu krkavčí matka, následovat bude běsnící pachatel, jenž zasadil oběti 74 ran, a poté další.

