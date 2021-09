Během nedělního dne nechyběla ani sonda do oblasti moderních technologií v podobě návštěvy virtuálního světa. Do Spáleného Poříčí totiž dorazila laboratoř Světa bez kouře virtuálního profesora Dohořela, který zájemce prostřednictvím 3D brýlí provedl kvízem o škodlivosti cigaretového kouře. (mm)

Místní se tak mohli potkat s absolutním mistrem republiky ve sportovní kulturistice Janem Tomáškem, nebo si popovídat o zdravém životním stylu a možnostech, jak se dostat do ideální kondice, s Martinou Zahradníkovou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.