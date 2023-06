Premiéra špionážní detektivní komedie 39 stupňů, letošní žhavé novinky festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem, se odehraje už ve čtvrtek 15. června.V napínavém příběhu ve stylu film noir účinkují Jan Meduna, Jan Holík, Eva Leimbergerová a Tomsa Legierski. Komedie se bude na scéně v Proluce v Křižíkových sadech hrát do 28. června.

Letošní premiérou Divadelního léta pod plzeňským nebem je hra 39 stupňů, vznikla podle filmu od Afreda Hitchcocka. | Foto: Alžběta Huclová

Divadelní léto pod plzeňským nebem se letošním 16. ročníkem s diváky loučí a v podobě, v jaké ho od roku 2008 znají, se odehraje naposledy. „Reagujeme na vývoj společenské situace. V době před covidem bylo divadelní představení pod nejvyšším stropem světa ojedinělým zážitkem, v posledních letech se ale otevřela celá řada letních scén. Chceme proto našim divákům přinést opět něco nového. Již nyní připravujeme divadelní projekt, který bude, stejně jako Divadelní léto, ušit na míru městu Plzni, tentokrát budeme ale hrát v interiérech zajímavých budov,“ prozradila Marcela Mašínová, ředitelka Divadelního léta pod plzeňským nebem.

Komedie v režii Zdeňka Bartoše bude tak poslední v řadě premiér Divadelního léta, které festival za roky trvání přinesl. Diváci se tentokrát mohou těšit na dramatický příběh plný napínavých scén, špionážní zápletku, milostné peripetie a také spoustu neotřelého humoru. Autorem oceňované hry je známý britský televizní komik, herec a dramatik Patrick Barlow, hra vznikla na základě stejnojmenného filmu Alfreda Hitchcocka z roku 1935, inspirovaného špionážním románem Johna Buchana.

Hlavní hrdina jménem Richard Hannay má charismatickou povahu, pevnou ruku a zázračnou schopnost dostat se ze všech ošemetných situací. „Je to takový předobraz Jamese Bonda a podobných hrdinů, ale v trochu jiném hávu. Myslím, že anglický humor je nám Čechům velmi blízký,“ řekl představitel hlavní postavy Richarda Hannaye Jan Meduna.

Po Ulici se budou na Plzeňsku natáčet další díly Krále Šumavy, přijel už i Mádl

Další tři herci Eva Leimbergerová, Jan Holík a Tomsa Legierski si mezi sebou rozdělili zbylých téměř čtyřicet rolí. „Jediná herečka v obsazení hraje tři ženské figury a na vše ostatní zbývají pouze dva herci. Ti musí zvládnout všechny hrdiny, padouchy, muže, ženy, děti a občas dokonce i neživé předměty, což vyžaduje bleskurychlé změny, převleky a místy i to, aby hráli více postav najednou. Pro svou hravost, práci s nadsázkou a specifický humor bývá hra přirovnávána k Monty Pythonům,“ uvedl dramaturg Jiří Janků.

Od 10. července se na festivalu na plzeňskou letní scénu na pět večerů vrátí úspěšná komedie Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, která měla premiéru vloni. Doprovodný program festivalu nabídne v červnu ještě večer Slam Poetry All Stars a představení studentů Konzervatoře Plzeň. Jejich komedii Uděláte mně to znova? z prostředí kliniky plastické chirurgie nastudoval s absolventy oboru Muzikálový zpěv režisér Lukáš Ondruš. Připraveny budou také odpolední Divadelní dílny pro děti. Pro malé umělce od čtyř let se budou konat od 19. do 24. června. Na scéně v Proluce budou vždy od 15 do 17 hodin tvořit pod vedením kreativních lektorů. Podle programu se zaměří na improvizaci, rytmiku, scénografii nebo výrobu loutek. Vstupné je 50 Kč.

Vstupenky jsou k dostání prostřednictvím sítě GoOut.

16. Divadelní léto pod plzeňským nebem

39 stupňů - premiéra: 15. 6. 2023 od 21.00, reprízy: 16. 6., 17. 6., 18. 6., 19. 6., 22. 6., 23. 6., 24. 6., 26. 6., 27. 6., 28. 6. od 21.00

Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho - obnovená premiéra: 10. 7. od 21.00, reprízy: 11. 7., 12. 7., 14. 7., 15. 7. od 21.00



Doprovodný program:

Divadelní dílny pro děti - 19. – 24. 6. od 15.00 do 17.00

Slam Poetry All Stars - 20. 6. od 20.30

Uděláte mně to znova? - 25. 6. a 30. 6. od 20.30