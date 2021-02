Tuto neděli v 18 hodin bude na webu naprvnitejk.cz odvysílán druhý díl pořadu. Celý je věnován legendární kapele Znouzectnost, partičce z Plzně, která je na scéně už dlouhých 35 let a má fanoušky hned několika generací. Kdo by neznal Dému, Goldu a Caina? "Moc rád bych takto pozval všechny naše fanoušky na premiéru tohoto nového pořadu. Určitě se koukejte," řekl nám Petr Škabrada známý jako Déma.

„Jsme rádi, že zrovna kluci ze Znouzectnosti přijali naše pozvání. Natáčení bylo skvělé. Máte se na co těšit,“ usmívá se dramaturg pořadu Martin Juha, v muzikantském podhoubí známý jako Zakkiss. Sám si vyzkoušel hned několik rolí najednou, ujal se totiž pozice moderátora, kameramana i fotografa. „Moderování pro mě byla nová zkušenost. Ale jsem rád, že jsem ze své komfortní zóny vystoupil a usedl naproti kolegům muzikantům a dostal možnost ptát se na otázky, které mě vždycky u mých oblíbených interpretů zajímaly,“ vysvětluje Juha.

Rozhovor i koncert

Impulzem pro vznik pořadu bylo umožnit kapelám oslovit své fanoušky i v době, kdy se nemůže koncertovat. A protože livestreamů je teď mnoho, rozhodli se tvůrci vytvořit předtočený pořad. „A v něm bude koncert i rozhovor,“ popisuje Juha. Natáčelo se ve studiu Gerys v Sulislavi na Tachovsku u mistra zvuku Honzy Geryka. Na tvorbě pořadu se dále podíleli Standa Bouzek, Martin Pospíšil a Martin Sýkora.

První díl hudebního pořadu Na první tejk! měl svou premiéru 31. ledna. Divákům se představili a zahráli plzeňští bluesmani Five Rivers Blues Band, tento díl si můžete pustit na stránce naprvnitejk.cz. „Na natáčení panovala příjemná atmosféra. Pokud od kluků dostanete pozvání, neváhejte, je to skvělá zkušenost,“ říká Honza Šobr z Five Rivers Blues Band.

A jaké kapely se objeví v dalších dílech? „Nechte se překvapit. Mohu ale prozradit, že nás čeká třeba soul nebo jedno rockové trio,“ nastínil Juha.