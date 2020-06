„Zdá se, že diváci s nákupem váhají, ráda bych je ujistila, že uděláme vše pro jejich komfort i bezpečí. Dodržíme všechna hygienická doporučení, a navíc hrajeme na čerstvém vzduchu pod širým nebem,“ zve do parku U Ježíška ředitelka Divadelního léta Marcela Mašínová.

Festival, který se kvůli koronaviru uskuteční s nucenými změnami programu a v pozdějším termínu, letos nabídne od 14. do 19. července reprízu Švandy dudáka a od 25. do 27. července premiéru hry souboru studentů pražské DAMU Poslední zrnko písku. Doprovodný program obstarají od 8. do 10. července Improzápas, Open Air Slam a nově PechaKucha Night.