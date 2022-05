Ne, byla to nečekaná rošáda. I když se toho zároveň trochu bojím, protože to bude trochu větší zodpovědnost než role Svatavy, ale jsem za to ráda. Výzvy a šílené věci totiž miluji a velice se na to těším.

Jak složité pro vás bude zahrát mužskou roli?

Několik mužských postav už jsem hrála, třeba Vasila Biľaka nebo E. F. Buriana. Není to tedy poprvé, navíc jsem je hrála v režii Šimona Dominika, který připravuje i toto představení. Takže se nám to tady znovu takhle propojilo. Uvidíme, kam se to vyvine tentokrát, ale mohla by to být zajímavá postava.

Se Šimonem Dominikem to tedy není první spolupráce…

Známe už z Chebu, kde on působil jako dramatik, já jako herečka. Pracujeme spolu dlouhé roky, dělali jsme i na mezinárodních projektech, v Divadle Na hraně v Praze nebo třeba na Postřižinách v plzeňském Divadle J. K. Tyla, které on režíroval, já měla na starosti pohybovou spolupráci.

Hru plzeňského rodáka Ladislava Smočka Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho asi znáte…

Myslím, že není moc lidí, kteří by ji neviděli, nebo o ní alespoň neslyšeli. Kdysi jsem ji viděla, přišla mi vtipná, zábavná. Ale teď už jsem si ji nechtěla znovu připomínat, abych se na text dívala ze svého pohledu. Rozhodně nebudu kopírovat Bolka Polívku, to by asi ani nešlo a není k tomu ani důvod.

Na Divadelním létě se objevíte už poněkolikáté. Jaké máte vzpomínky?

Vzpomínky mám veskrze pozitivní, proto jsem na to okamžitě kývla. Je tady skvělá parta lidí, kteří to dělají rádi. Nikdo se do ničeho nenutí, o to větší radost pak ta práce přináší.