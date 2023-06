Za oslavu života považuje malíř, grafik, ilustrátor a fotograf Jiří Vlach výstavu svých obrazů, kreseb a grafik, která začíná 14. června vernisáží v Galerii Jiřího Trnky v Plzni a potrvá tam do 9. července.

Jiří Vlach a jeho obrazy. | Foto: Deník/Alena Nová

Jeho díla lidé mohou vidět po velmi dlouhé době, protože výtvarník prodělal mozkovou příhodu a nemohl tvořit. „Nemoc mě zasáhla rovnou při práci a dohromady se z ní dávám vlastně pořád,“ říká Jiří Vlach, který je držitelem mnoha ocenění a jehož obraz Ježíše Krista byl slavnostně vysvěcen a zdobí interiér jednoho z kostelů Hesenska v Německu.

Kdy jste se začal zabývat myšlenkou, že uspořádáte výstavu a kolik vašich děl na ní návštěvníci uvidí?

Myšlenka vznikla před deseti lety. Plánuji, že na výstavě představím více jak dvacet olejomaleb, deset kreseb a výběr z množství grafických listů. Všechno to jsou originály.

A čím je vaše tvorba, která tam bude k vidění, inspirovaná?

Antickou mytologií, ale podle mých představ. Hodně mě ovlivnily Proměny, jeden z nejvýznamnějších antických spisů od římského básníka Ovidia a také Božská komedie od Danta Alighieriho. Velkou inspirací a múzou je po mne moje žena Eva, která je v mnoha dílech zakomponovaná. Ale na výstavě bude i obraz nazvaný Rusko nad Evropou, inspirovaný Ruskem rozpoutanou válkou na Ukrajině.

Když se na obrazy, které připravujete na výstavu, dívám, vzbuzují ve mně převážně optimismus. Co byste chtěl, aby v lidech vyvolávaly?

Právě ten optimismus, chuť do života a zamyšlení na tím, co je vlastně v životě důležité. Moje výstava by měla být jakousi oslavou života, že tady můžeme být a radovat se z každého dne. Uvědomuji si to sám na sobě od doby, kdy jsem se po nemoci jakž takž dostal do formy.

Změnila nemoc vaše vnímání světa?Obrovsky. Kdysi jsem snídal dvě deci červeného vína, popíjel celý den vínko i pivo, pokuřoval doutníky a moc nejedl, obvykle jen oříšky. A přitom jsem pořád pracoval, byl ve stresu, a najednou mě při rozdělané práci kleplo. Praskla mi žilka v mozku. Když jsem se za vydatné pomoci lékařů dal dohromady, změnil jsem zcela režim i přístup k životu.

Jak?

Vstávám v pět hodin ráno, otužuji se ledovou vodou, nepiji alkohol, ale například čaj z listů vinné révy, která nám roste na zahradě. Snažím se pravidelně a zdravě jíst a v jídle si dopřávám panenský olivový olej, který mi báječně snižuje cholesterol. A hlavně se snažím užívat si každý den a být v pohodě. Zní to jako klišé, ale je to tak.

Člen profesionálního sdružení Unie výtvarných umělců. Narodil se v roce 1954 v Plzni. Žije ve Starém Plzenci. Zabývá se grafickou tvorbou, většinou v kombinaci leptu s akvatintou a tvorbou ex libris, kterých má dodnes na kontě okolo sedmdesáti, většinou pro přední evropské sběratele. Ve svých grafických listech kombinuje postavy a tváře s bohatými dekorativními prvky vegetace, ale také s lidskými artefakty. Věnuje se též tvorbě obrazů a kreseb, jejichž tajemná symbolika přesahuje v surrealistické pojetí a inspiruje se snem i fantazií. Ilustroval knihu psychologických povídek s názvem Čekání na Kateřinu vydanou v roce 2001, kterou napsala lékařka Zdenka Ulčová-Gallová. Jeho mottem je: „Chtěl bych dosáhnout toho, aby lidé můj rukopis poznali i bez podpisu. Lépe svůj cíl slovy nevyjádřím. Pokud k němu dojdu, bude k přečtení v mých obrazech.“