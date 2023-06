Večer plný muzikálových hitů otevřel už 16. ročník festivalu Divadelní léto pod plzeňským nebem. Na scéně v Proluce v Křižíkových sadech se odehrála v rámci doprovodného programu tradiční první akce festivalu „Jsme muzikál!“ v podání souboru muzikálu Divadla J. K. Tyla.

„Koncert pod širým nebem v rámci Divadelního léta se pro nás stal milou tradicí, během níž divákům zpíváme nejen jejich nejoblíbenější písně z našeho repertoáru, ale zároveň je už připravujeme na pecky, které začnou na našich jevištích znít v dalších měsících,“ přiblížil režii večera šéf souboru Lumír Olšovský.

V dalších dnech už scénu v Proluce obsadí tvůrčí tým v čele s režisérem Zdeňkem Bartošem, který bude intenzivně zkoušet letošní novinku, špionážní detektivní komedii „39 stupňů“. Jejím autorem je Patrick Barlow a hra vznikla na základě stejnojmenného filmu Alfreda Hitchcocka z roku 1935, inspirovaného špionážním románem Johna Buchana. Diváci se mohou těšit na hororové dobrodružství, napínavé akční scény, klasická klišé detektivních příběhů, ale i neotřelý humor v půvabné divadelní stylizaci. Premiéra komedie „39 stupňů“ se uskuteční ve čtvrtek 15. června a v dalších dnech bude následovat celkem deset repríz. V hlavních rolích se představí Jan Meduna, Eva Leimbergerová, Jan Holík a Tomsa Legierski.

V červenci pak Divadelní léto uvede na scéně v Proluce pět představení loňské premiérové inscenace „Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho“ v režii Šimona Dominika, s Dianou Tonikovou v titulní roli dr. Burkeho. Dále hrají Milan Šteindler, Michal Štěrba, Klára Kuchinková a Marek Mikulášek. Doprovodný program nabídne i dvě představení studentů Konzervatoře Plzeň. Komedii „Uděláte mně to znova?“ z prostředí kliniky plastické chirurgie nastudoval s absolventy oboru Muzikálový zpěv režisér Lukáš Ondruš. Ani letos nebude na Divadelním létě chybět slam poetry v podání nejlepších českých slamerů. Letošní ročník festivalu však bude z rozhodnutí organizátorů zatím poslední.

„Cítíme, že náplň Divadelního léta je v mnoha ohledech vyčerpána, pokračovali bychom jen z nostalgie a rutiny, a to rozhodně nechceme. Rádi bychom navázali s novým divadelním projektem. Ten bude vycházet z původní myšlenky Divadelního léta ukazovat zajímavé prostory v plenéru, kde se divadlo normálně nehraje. Nově půjde také o zajímavé prostory, ale pro změnu v interiéru,“ prozradila Deníku Marcela Mašínová, ředitelka Divadelního léta a předsedkyně spolku PaNaMo. Scénu s hledištěm staví Divadelní léto každý rok na jiném místě Plzně. V loňském roce se festival uskutečnil na náměstí Míru ve čtvrti Bory a nyní se vrací zpět do centra, do Proluky v Křižíkových sadech, kde v roce 2008 začínal.

Vstupenky na letošní ročník Divadelního léta jsou v prodeji prostřednictvím sítě GoOut.

Divadelní léto pod plzeňským nebem

termín: od 6. června do 15. července 2023

místo: scéna v Proluce v Křižíkových sadech

hra 39 stupňů - premiéra: 15. 6. 2023 od 21.00, reprízy: 16. 6., 17. 6., 18. 6., 19. 6., 22. 6., 23. 6., 24. 6., 26. 6., 27. 6., 28. 6. od 21.00

hra Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho - obnovená premiéra: 10. 7. od 21.00, reprízy: 11. 7., 12. 7., 14. 7., 15. 7. od 21.00



Doprovodný program:

Muzikálové představení Konzervatoře Plzeň Uděláte mně to znova?: 25. 6., 30. 6.

Slam Poetry All Stars: 20. 6.