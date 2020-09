Vedle více než dvou desítek členů souboru vystoupí v programu Jsme muzikál! 70 také hosté spjatí s úspěšnou historií plzeňského muzikálu – Dasha, Jan Ježek, Zuzana Krištofová, Petr Vondráček a Bronislav Kotiš a děti z Muzikálového studia DJKT. První z koncertů, které byly původně naplánovány na březen a duben, se odehraje na Nové scéně plzeňského divadla už ve středu 2. září, další pak 15. října a 1. listopadu.

Program koncertů představí průřez významnými muzikálovými tituly z dob minulých, současných i budoucích. „Muzikál v Plzni slaví sedmdesátiny a dalo by se tedy říct, že je to úctyhodný stařík. My vám ale předvedeme, že přestože toho už hodně dokázal, pořád to umí pěkně rozbalit. S koncertem Jsme muzikál! 70 zažijete mimořádný večer, proletíme s vámi celou minulost a namíříme si to až k daleké budoucnosti. Muzikál žije a v Plzni obzvlášť,“ zve diváky šéf muzikálového souboru Lumír Olšovský.

Součástí oslav je také výstava ve foyer Nové scény. „Pokud si tedy chcete připomenout své zážitky z někdejších představení muzikálového souboru, dozvědět se něco navíc o jeho historii nebo si prostě užít slavné muzikálové hity, dorazte na některý z koncertů či na naši výstavu Jsme muzikál! 70,“ vybízí diváky k návštěvě divadla dramaturg a autor výstavy Pavel Bár.

Na výstavě, která je zpřístupněna divákům zdarma vždy hodinu před začátkem představení, je možné zakoupit fotoportréty jednotlivých členů souboru a inscenační plakáty nejoblíbenějších inscenací.