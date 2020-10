/FOTO/ Díla plzeňské výtvarnice Jany Trnkové inspiruje tvorba architekta Santiniho, v plzeňském centru Zastávka jsou k vidění do 22. října.

Z vernisáže výstavy Kvadratura kruhu od Jany Trnkové | Foto: archiv Plzeň Zastávka

V Plzeňském kraji si můžeme užít magii vodních ploch i dědictví stavitelů katedrál, samotu lesů i horskou atmosféru. A právě to (a nejen to) ovlivňuje plzeňskou výtvarnici Janu Trnkovou. Pro její tvorbu je typická fascinace posvátnou geometrií a světlem, proto se stavby navržené mistrem volného prostoru uvnitř architektury, Janem Blažejem Santinim-Aichellem, staly její přirozenou inspirací. Výstava Kvadratura kruhu, kterou podpořil Turistů ráj Plzeňského kraje, se koná v centru Plzeň Zastávka v Přeštické ulici do 22. října a je přístupná dle aktuálního programu centra.