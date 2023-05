Pavol Praženica, jednadvacetiletý student Akademie múzických umění v Praze, po posledním tónu svého klavíru svěsil ruce, aby jej vzápětí diváci odměnili bouřlivým aplausem.

Vítěz nejprestižnější kategorie Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže Pavol Praženica | Foto: Deník/Pavel Bouda

Bezchybně provedená skladba Edvarda Hagerupa Griega byla ozdobou finálového koncertu 34. ročníku Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže. „Tuto skladbu jsem si sám vybral, mám ji rád. V Plzni už jsem koncertoval, dokonce jsem se v minulosti zúčastnil i Smetanovské soutěže, to bylo v té nejmladší kategorii v roce 2016 a získal jsem 3. cenu,“ prozradil po svém vystoupení Deníku mladý klavírista. Tentokrát se už ale představil v nejprestižnější kategorii mladých klavíristů do 30 let. Spolu s ním vystoupili na finálovém koncertě další tři talentovaní umělci - Matej Šabík, Eva Strejcová a Anna Gaálová. Mladé klavíristy doprovázela Plzeňská filharmonie pod vedením ukrajinské dirigentky Valentiny Shukliny.

Hned po finálovém koncertě zasedla mezinárodní porota složená ze špičkových klavírních pedagogů a umělců v čele s Ivanem Klánským a určila pořadí v nejprestižnější soutěžní kategorii takto: 1. místo Pavol Praženica, 2. Místo Eva Strejcová a Anna Gaálová, 3. místo Matej Šabík.

Mezinárodní Smetanovskou klavírní soutěž pořádá už od roku 2006 Konzervatoř Plzeň a v předchozích ročnících byla jejím odborným garantem. „Smetanovská soutěž se probudila k životu po dlouhé pauze způsobené celosvětovou covidovou pandemií. Měl jsem osobně velký strach, že přihlášek na letošní ročník se po dlouhé přestávce sejde velmi málo. Čekal jsem v lepším případě kolem dvaceti přihlášených kandidátů. A nakonec jsme měli pro letošní soutěž přihlášených kandidátů padesát čtyři,“ pochvaluje si Miroslav Brejcha, ředitel Konzervatoře Plzeň a předseda Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže.