Kdo inicioval vznik kapely? Kdo dal skupinu dohromady?

Kapelu jsme založili s kytaristou Honzou Doksanským, mým kamarádem a spolužákem z gymnázia. Založili jsme ji v návaznosti na hudební projekty, ve kterých jsme spolu do té doby působili. Odcházeli jsme tehdy na vysoké školy do Prahy a těšili jsme se, že si založíme pražskou kapelu, ve které budeme dělat hudbu jinak než doposud, s novým zvukem, s novým personálním obsazením a instrumentací. Během prvních formativních měsíců se v kapele vystřídalo několik lidí, nicméně to skončilo tak, že nakonec v kapele zůstali všichni Plzeňští. Bylo to asi tím, že hudební prostředí Plzně nám bylo nejblíž, a upřímně jsem taky moc rád, že to tak bylo.

Jaké největší úspěchy má kapela za sebou?

Povedlo se nám vydat v roce 2020 EP Bay Of Roots a o rok později pak první LP s názvem Humidity Breaking Limits. Zahráli jsme si na krásných místech a potkali nespočet nových inspirativních lidí, taky jsem moc rád, že se nám povedlo získat i první zkušenosti v zahraničí.

Z jaké hudby vycházíte, čím se inspirujete, kým se obklopujete?

Myslím si, že naší největší výhodou vždy byla jakási nadžánrovost, snažíme se hledat průsečíky mezi tím, co známe, co se nám líbí a co chceme hrát. Každý se obklopujeme trošku odlišnou hudbou a pak experimentujeme s tím, co vše jsme schopni naší vlastní hudební řečí vyjádřit.

Jak těžké je prosadit se umělecky v Plzni?Já se tedy odvážím mluvit jen o hudbě, kde se domnívám, že Plzeň má, alespoň co se týče hudby nám blízké, bohatou a poměrně unikátní scénu. Působí zde desítky aktivních muzikantů i posluchačů a mnoho z nich má obdivuhodný hudební přehled. Myslím si, že v tomto ohledu je naše město místem, kde mohou dobré myšlenky padnout na velmi úrodnou půdu. A co se týká zázemí v Plzni? Ohledně zkušeben je to poměrně loterie, asi je vždy ideální si spíše takové místo na míru vybudovat, my se zrovna v takovém procesu nacházíme. Kvalitních koncertních prostorů několik v Plzni rozhodně je, my máme například velmi rádi Divadlo Pod Lampou. Mediální pozornost se zatím hudbě nám blízké vyhýbala, pokud tedy mluvíme o klasických lokálních médiích jako je rozhlas či noviny. Nám to ale moc nevadí, protože jsme zatím vždy byli schopni prostory zaplnit díky „šuškandě“ na internetu, případně díky plakátům v ulicích.

Na jaké nadcházející koncerty vaší kapely byste čtenáře Deníku pozvali?

Všechny čtenáře bychom velmi rádi pozvali ve čtvrtek 30. března do Divadla Pod Lampou, kde se vší noblesou pokřtíme naše nové album s názvem Farm Alarm. Mimo nás zahraje také Fialový Samet a Skotační Kulomet. Dále pak srdečně zvu na všechny koncerty kapel jako například Ida The Young, Ed Rosenthal, Blue Chesterfield, Peelers nebo třeba Headhaunters.

Šimon Bukovjan