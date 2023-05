V červnu se na Plzeňsku uskuteční dva metalové festivaly. První víkend v měsíci to bude Metalfest v Plzni, který přinese velkou změnu pro stanující fanoušky, nově totiž bude tábořiště na loukách u Mže u cyklostezky do Radčic. Tři týdny nato se bude konat Basinfirefest ve Spáleném Poříčí s velkolepou show kapely Ghost.

Metalfest - svátek příznivců metalu v amfiteátru v Plzni na Lochotíně. | Foto: Filip Nekola

Už za necelé dva týdny začne v Plzni první z velkých hudebních festivalů letní sezony. Od 2. do 4. června se v lochotínském Amfiteátru uskuteční dvanáctý ročník Metalfestu. Ten i letos přivítá špičku metalové scény a chystají se na něj opět fanoušci z celého světa. Vše odstartuje už v pátek ve 12 hodin a hlavními hvězdami jednotlivých dnů budou v pátek Avatar a Arch Enemy, v sobotu Korpiklaani a Powerwolf a na závěr v neděli Testament a Behemoth.

Tábořiště pro fanoušky při MetalfestuZdroj: se svolením organizátorůPro fanoušky, kteří na festival dorazí s tím, že budou spát pod stanem, však čeká jedna velká změna. Organizátoři totiž museli přesunout plochy pro volné stanování, ty budou letos na loukách Na Jíkalce u řeky Mže u cyklostezky do Radčic a Křimic. „Místa pro stanování, která byla před amfiteátrem a kolem Kilometrovky, už nám nemohou být poskytována. Asi největší část návštěvníků se tedy bude muset přesunout na nové plochy, kde bude prostor i pro zaparkování sedmi stovek automobilů,“ vysvětluje změnu Jiří Daron z pořádající agentury Pragokoncert.

Na lokalitu, která je od amfiteátru vzdálená přibližně 25 minut chůze, bude dohlížet i pořadatelská služba a policie.

OBRAZEM: Plzeň ovládl na čtyři dny Metalfest, podívejte se na fotky

Před amfiteátrem zůstaly letos jen dvě menší plochy pro placené kempy, které letos festival zřizuje poprvé, ty už jsou ale vyprodané. „Další možností pro stanování je kemp u Boleveckého rybníka. Ten je sice od amfiteátru už dost vzdálený, ale bude zajištěna kyvadlová doprava,“ dodává Daron s tím, že klasické ubytování ve městě včetně chatek ve zmiňovaném kempu u Boleváku už je také plné.

I to svědčí o tom, že o Metalfest bude opět zájem a do Plzně přijedou tisíce příznivců tvrdé muziky. „Návštěvnost bude srovnatelná s loňským rokem,“ konstatuje organizátor.

Metalfest se navíc letos dočká jednoho bonbonku. „Loni kapela Freedom Call natočila na festivalu živé DVD, což za dobu festivalu snad nikdo neudělal. Letos z kapely přijede zahrát zpěvák Chris Bay, který akusticky představí i svoji novou skladbu složenou na počest našeho festivalu. To je pro nás velká pocta,“ uzavírá Daron.

Velbloudici Lamiu pokřtily hvězdy Metalfestu

Na další metalový svátek budou fanoušci na Plzeňsku čekat jen tři týdny. Basinfirefest ve Spáleném Poříčí po svém loňském návratu bude opět čtyřdenní, ale se zásadní změnou. „Bude jenom jedna stage, která bude postavená speciálně pro scénu Ghost. Jednání s nimi byla dlouhá, stage navíc musela splnit náročné technické požadavky, nebylo jednoduché vše zajistit. Na velkém pódiu si tak zahrají všechny kapely, i ty, které budou program otvírat, což pro ně bude určitě zajímavé,“ říká Pavel Pavlík z pořádající agentury Riverbed Productions.

Nevýhodu jednoho pódia, kdy dojde v porovnání s loňským rokem k o něco delším prostojům mezi koncerty, nevidí. „Člověk si alespoň v tom maratonu trochu oddychne, bude čas si dojít pro něco k jídlu, s někým poklábosit, nebo se třeba jen někam svalit. Řešíme, že by k tomu ještě byl nějaký doprovodný program, aby si návštěvníci mohli pauzy něčím zpestřit,“ pokračuje dál Pavlík.

I Basinfirefest nabídne od 22. do 25. června hned několik headlinerů. Vedle Ghost, největší kapely v historii festivalu, která zde odehraje letošní exkluzivní show, na scéně připomínající katedrálu, jakou západní Čechy zřejmě ještě neviděly, to bude Ville Vallo, bývalý frontman HIM, jenž se letos vrátil do hudebního byznysu. Dále to jsou Airbourne, Clawfinger, Dark Tranquillity, Pain nebo Paradise Lost, celkem se na jihu Plzeňska představí téměř pět desítek kapel.

FOTOGALERIE: Spálené Poříčí patří metalu, po pěti letech se koná Basinfirefest

Festival připravil speciální balíček jednodenních vstupenek, při zakoupení dvou kusů vyjde jedna na 1000 korun. „Zájem o vstupenky je zatím podobný loňskému. Věříme, že na jednodenní vstupenky lidé uslyší, protože vidět deset kapel za tisícovku, to nikde nenajdou. A třeba si řeknou, je to tu fajn a příští rok přijedou znovu,“ věří Pavlík.

Na festival bude opět možné se dopravit kyvadlovou dopravou z Plzně, která bude vyjíždět ze Šumavské ulice.