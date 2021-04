Smutnit už definitivně mohou příznivci tvrdé muziky, letošní Metalfest v Plzni se opět odkládá, osud dalších festivalů visí na vlásku.

O přesunu Metalfestu, který se měl v Plzni konat na začátku června, informovali pořadatelé na konci minulého týdne. Nový termín je 2. - 5. června 2022. „Byl jsem dlouho optimistou, na přelomu roku byly vize takové, že do května bude naočkováno 70 procent populace a festivaly budou. Bohužel, tomu tak není, a to v celé Evropě. I tam se ruší velké festivaly, jako první padly ty obří, kam chodí sto tisíc lidí. I kapely mají strach, že nebudou moci volně cestovat a přesunují svá letní turné. Pak nemá smysl festival plánovat,“ vysvětlil Jiří Daron z agentury Pragokoncert, která Metalfest pořádá.

Potěšující zpráva pro fanoušky je, že obsazení kapel zůstává téměř zachováno. „Jediná kapela, která nepřijede, bude Delain. Ale to je proto, že se rozpadla, zřejmě i kvůli současné situaci, kdy nemohou hrát, se rozhádali. Nejistí jsou ještě brazilští Soulfly, ale tam věřím, že to dopadne dobře,“ pokračuje Daron.

Potěšila jej i reakce fanoušků. „Lidé ani nevěřili, že festival v červnu bude, a tak ani nekupovali vstupenky. Po oznámení odkladu a seznamu kapel většinou reagovali pozitivně, navíc začali i kupovat lístky. To je pro nás to největší ocenění, když už naše práce druhý rok za sebou přišla vniveč,“ potěšilo pořadatele největší metalové akce v regionu.

Už v květnu by se v Plzni měly uskutečnit dvě tradiční akce. Majáles (15. května) a vyhlášení hudebních cen Žebřík (21. května). Ani u jedné zatím definitivní slovo nepadlo.

„Stále ještě čekáme, ale asi všichni víme, že to opět směřuje k odložení na příští rok. Vzhledem k charakteru akce, nemá smysl ji odkládat na září. Rozhodnutí zveřejníme už brzy,“ uvedl Jiří Sojka ze Stavovské unie studentů, která pořádá Majáles.

V nejbližších dnech bude znám také osud Žebříku. „Zatím neumím konkrétně odpovědět, ale rozhodnutí zveřejníme už brzy,“ řekl Jarda Hudec, šéf tradiční hudební ankety.

Nejistí jsou zatím také pořadatelé dalšího metalového festivalu Basinfirefest ve Spáleném Poříčí, který má termín 24. - 27. června. „Nevíme, co bude. Pořád čekáme, jestli nebudeme moct uspořádat alespoň nějakou ořezanou verzi. Stále doufáme, do konce dubna to musíme rozlousknout,“ sdělil Josef Bruha z pořadatelského štábu.

Z velkých akcí už byly, stejně jako loni, přesunuty tradiční květnové Slavnosti svobody do on-line prostředí, odložení na příští rok už oznámila také červnová Noc s operou plzeňského Divadla J. K. Tyla.