Akce si vyžádá dopravní omezení v centru města. Pro řidiče se uzavře vytížená ulice U Prazdroje.

„Ve dnech od 6. do 9. října 2022 v době od 23.00 do 12.00 hodin se uskuteční částečná uzavírka silnice I/26 ulic U Prazdroje a Tyršova. Jedná se o omezení provozu v pravém jízdním pruhu ve směru do centra města, v úseku cca od křižovatky silnice I/26 (ul. U Prazdroje) s místní komunikací (ul. Lobezská) po křižovatku silnice I/26 (ul. Tyršova) s místní komunikací (ul. Fügnerova). Na parkovišti u hlavní brány do pivovaru Prazdroj dojde k vyblokování parkovacích stání po obou stranách celého parkoviště,“ vysvětlila policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Plzeňský pivovar otevře své brány Pilsner Festu po dvouleté odmlce. Lidé se mohou těšit na bohatý program i skvělý chuťový zážitek a připomenout si, že 5. října 1842 uvařil sládek Josef Groll v novém Měšťanském pivovaru v Plzni várku piva, která všechny ohromila. Od té doby se sláva českého piva rychle šířila a dobývala pivní svět.

