Slavnostní vyhlášení výsledků hudební ankety Žebřík, které se v Plzni mělo konat už po osmadvacáté, se kvůli šíření koronaviru nekoná. Stejně jako stovky dalších kulturních akcí. Zpěvák Matěj Ruppert mimořádnou situaci chápe.

Jak se rozhodnutí vlády zrušit konání kulturních akcí nad 100 návštěvníků dotkne kapely Monkey Business, jejímž jste členem a která měla také být jednou z hvězd pátečního plzeňského Žebříku?

Zatím rušíme koncerty, které jsme měli naplánované na tento a příští týden (pozn. redakce: rozhovor vznikl ještě před čtvrtečním vyhlášením nouzového stavu). Ve čtvrtek (pozn. redakce: 12. března, kdy Matěj slaví 42. narozeniny) jsme měli koncertovat v Kamenici u Prahy, v pátek v Plzni. Rušíme i koncerty na další týden, měly být dva. Můj osobní odhad však je, že opatření bude trvat nejméně do konce března, a to už pro nás může znamenat sedm zrušených koncertů z turné.

To vaše turné jste vlastně sobě i fanouškům nadělili k 20. narozeninám kapely…

Ano, a ty koncerty jsou moc krásné a moc jsme se na ně těšili.

Asi nejde opomenout ani finanční otázku…

Většina z nás jiné zaměstnání nemá. My jako kapela to nějak přežijeme. Mám ale strach, že řada menších klubů a kulturních zařízení žije na doraz, a proto pro ně může být situace vyvolaná šířením koronaviru likvidační. Možná by vláda, až tohle všechno skončí, měla přemýšlet o nějakých kompenzacích.

Co si o opatření myslíte vy?

Moje názory na předsedu vlády jsou asi docela známé – nepatřím k jeho fanouškům. V tuhle chvíli by politika a antipatie měly jít stranou. Je tady mimořádné opatření vlády, která určitě spolupracuje se všemi zainteresovanými složkami při řešení takové situace – od armády přes policii až po lékaře a jiné specialisty, a tak předpokládám, že vláda ví, co dělá, a že to opatření je nutné proto, aby se eliminovala nákaza. Je prostě nutné myslet na zdraví a životy lidí, takže já s mimořádnými opatřeními souhlasím a trochu si myslím, že budou ještě zpřísněná. Jen pevně doufám, že to bude krátká doba, že nebudou přibývat nemocní a že nikdo nezemře.