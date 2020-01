Své turné Dlouhej únor, v jehož rámci měli v plzeňském DEPO2015 koncertovat 22. února, zrušili. „Bohužel nemáme jinou možnost, než oznámit, že s výjimkou koncertu v pražském Foru Karlín (1. února) rušíme celé nadcházející turné Dlouhej únor,“ uvedla kapela na svém facebooku.

Mandrage původně plánovali, že si dají přestávku až po tomto turné. Důvodem byly problémy, s nimiž se potýká zpěvák Víťa Starý (na snímku). Ostatní členové kapely věřili, že se dá do kupy a kapela se poté vrátí k činnosti. Nyní však o sobotním koncertu mluví jako o vystoupení, na němž pochovají kapelu. „Navzdory tomu, že jsme se všichni snažili, aby se Víťa dal dokupy, navzdory tomu, že jsme minulý týden začali všichni zase zkoušet, navzdory Víťovu zdánlivě znovu nabytému elánu, navzdory všem dohodám. Víťa s námi před dvěma dny opět prakticky přerušil komunikaci, v jedné z mála SMS zpráv, které nám poslal, stálo, že chce turné zrušit. A tak se nedá nic dělat,“ vysvětluje kapela. Přidala i vzkaz Víťovi: „A děkujeme i Víťovi za všechno, nebejt Tebe, tahle kapela by ani nevznikla a nikdo z nás by dneska nebyl takovej, jakej je. Třeba to vážně ještě může bejt dobrý. Myslíme na Tebe.“

Kapela Madrage vznikla v roce 2001 v Plzni, tehdy společně vystoupili Víťa Starý a Matyáš Vorda (bicí), aby popřáli kapela Mediterian v níž hráli jejich tátové. Kapelu dále tvoří zpěvák a kytarista Pepa Bolan, baskytarista Michal Faitl a klávesista František Bořík.