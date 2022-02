O vítězích je možné hlasovat ještě do pondělí 28. února, nominace a pokyny k hlasování najdou hudební fanoušci na webu anketazebrik.cz . „Chystáme velkolepou oslavu třiceti let Žebříku,“ říká ředitel ankety Jarda Hudec z pořádajícího magazínu iREPORT.

Jubilejní Žebřík se koná jen půl roku po předchozím. Jak složité je připravit celou akci za tak krátkou dobu?

Jednoduché to samozřejmě není. Minule jsme vyhlašovali po třech odkladech dva ročníky najednou a podařilo se to nad očekávání, přestože jsme udíleli rekordních 55 cen. To nám dalo velký impuls do další práce, i když na přípravu a ekonomické zajištění akce máme jen polovinu času než obvykle. Přesto jsme si dali za cíl pořádně oslavit tohle významné jubileum – akce tedy nebude jen bilancí loňského roku, ale i ohlédnutím za celou historií ankety.

Jakou formou byste chtěli předchozí ročníky připomenout?

S historií Žebříku souvisí hlavně významní hosté, které jsme pozvali. Tak například exkluzivní koncert odehraje legendární Pražský výběr, jehož kytarista Michal Pavlíček byl jedním z prvních držitelů naší speciální ceny. Výběr na Žebříku vystupoval už v roce 2005. Shodou okolností v témže roce byli našimi koncertními hosty i Mig 21. Ti loni vydali úspěšné album Džus noci a v Plzni je čeká první koncert jejich jarního turné.

Nominacím jubilejního ročníku Žebříku vládnou Marek Ztracený, Ewa Farna

Věříte, že Pražský výběr bude tím největším tahákem?

Je to obrovská legenda, která ale rozhodně nežije jen z minulosti. Kapela je ve skvělé formě, hraje v tom nejsilnějším složení, i se dvěma bubeníky a hosty. Navíc to bude po dlouhé době její jediný koncert v regionu, takže to bude velké lákadlo pro fanoušky z širokého okolí. Vedle svých hitů představí také očekávaný koncertní film Pražský výběr Symphony Bizarre. Navíc i Výběr letos slaví kulatiny, a to 40 let od natočení alba Straka v hrsti, je tedy pravděpodobné, že bude hrát hlavně skladby z této legendární desky.

Dalším z odtajněných jmen je Xavier Baumaxa…

Ano, na tohoto svérázného písničkáře se taky moc těšíme. Jeho loňská deska F!asko nás nadchla, je vtipná, aktuální a správně provokativní. Mimochodem, náš moderátor a skvělý herec Marek Taclík mu hraje v novém videoklipu. Program Žebříku ale nebude jen o zavedených jménech, chceme dát šanci i perspektivním regionálním kapelám, v DEPU tak zahraje například plzeňsko-pražská skupina Donnie Darko, jeden z loňských aspirantů na Ceny Anděl.

K Žebříku neodmyslitelně patří after party s hvězdami Žebříku, která bude opět v režii DJe Frikyho. Řadě hostů a umělců zajišťujeme ubytování, zůstávají v Plzni přes noc a hodlají s námi výročí Žebříku řádně oslavit.

Překvapilo vás něco v nominacích?

Nominace jsou celkem rozmanitým seznamem nejrůznějších jmen a žánrů. Mě zaujaly dvě nominace kapely Bandjeez, která dokázala dokončit album Davida Stypky, jenž loni zemřel. Je to jedna z nejsilnějších věcí, které se na naší scéně loni odehrály. Nečekal jsem, že ta nahrávka bude mít takovou kvalitu. Poprvé tak může Žebřík vyhrát zpěvák, který už bohužel není mezi námi.

Neměl jste během poslední vlny covidu strach, že jarní termín zase neklapne?

Rozhodně jsme se chtěli vrátit zpět do jarního termínu, tam Žebřík patří. Obvykle se vyhlášení cen konalo druhý pátek v březnu, ale vzhledem k náročnosti příprav, kdy nám další dva týdny přijdou k duhu, jsme zvolili dobře zapamatovatelné datum – pátek 1. dubna. Samozřejmě jsme brát ohled na nabitý kalendář vystupujících a možnosti DEPA2015, v této souvislosti musím poděkovat jeho vedení, které nám vyšlo vstříc.

Jubilejní ročník Žebříku odstartoval, na oslavě zahraje i Pražský výběr

Jaký je zatím zájem o vstupenky?

I když jsou předprodeje v současnosti trochu zpomalené a lidé si kupují vstupenky často na poslední chvíli, tak si na nezájem rozhodně stěžovat nemůžeme. I při rostoucích nákladech jsme udrželi přijatelné vstupné 590 Kč za standard lístek a 990 Kč za VIP pass s mnoha benefity. Na Pražský výběr a Mig 21, i na to, že se jedná o mimořádný ročník, lidé opravdu slyší. Cítíme, jak se všichni po dlouhém kulturním půstu na Žebřík o to víc těší. Myslíme i na ty, kteří nebudou moct přijít, celý pětihodinový večer budeme streamovat na internetu a hodinový záznam pak uvidí i diváci České televize. Bližší informace najdete na www.anketazebrik.cz.

Dotklo se složité období i vašich partnerů?

Financování takhle nákladného projektu je momentálně největší oříšek. Ubyli nám tři významní partneři, kteří v této krizové době buď změnili svoji strategii nebo museli ořezat rozpočty. Důležitá je podpora města a kraje, bez toho by taková akce, zvlášť v této době, zrealizovat nešla. Naštěstí jsme díky dlouholetému provozování magazínu iREPORT úzce provázáni s hudební scénou a máme od managementů kapel nastaveny dobré podmínky. Ale jsou náklady, které se nedají nijak obejít, a pro nás je hlavní prioritou kvalita. Jdeme tak trochu hlavou proti zdi, dělat v této době nejvelkolepější vyhlášení Žebříku, ale třicítka, to už je přece pořádné výročí!