Originál sochy ze 14. století tam bude vystaven od 20. do 29. května, do té doby uvidí návštěvníci výstavy Nad slunce krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh vedle řady dalších vzácných děl pouze její kopii. Galerie se znovu otevře po čtyřměsíční přestávce v úterý 4. května.

„Spatřit madonu poprvé zblízka po její restauraci je pro mě největším dárkem k dnešnímu pětiletému výročí od vysvěcení na biskupa. Těším se, až ji bude možné vidět v rámci výstavy v galerii,“ uvedl při stěhování plzeňský biskup Tomáš Holub.

„Nejkrásnější na ní je výraz tváře, očí, rtů, ten je opravdu kouzelný. Až mi z toho běhal mráz po zádech,“ popsal své pocity při pohledu na plzeňskou náboženskou ikonu.

Ta se navíc při svém zpřístupnění v galerii nestane pro veřejnost jen jedním z exponátů výstavy. „Podmínkou, aby mohla být madona vystavena v galerii bylo, aby se lidé u ní mohli modlit. Plzeňané k ní po staletí chodili, aby se modlili v časech radosti i bolesti a chtěl jsem, aby tuto funkci měla i na výstavě,“ vysvětlil biskup.

Podobné pocity při spatření madony měl i jeden z autorů výstavy Petr Jindra. „Jako bych viděl zázrak a to nepřeháním, je to něco naprosto mimořádného a silného. A mám obrovskou radost, že se výstava opět otevře, protože se na ní pracovalo sedm let a pak byla po zahájení otevřena jen několik dní,“ řekl během stěhování kurátor.

Socha před tím prošla restaurací přímo ve Šternberské kapli katedrály, kdy byla hlavně očištěna, na její zadní části byla přitom ponechána pro srovnání malá plocha v původním stavu. Téměř 130 kilogramů těžkou sochu umístěnou do vypolstrované konstrukce pak nakládali do auta před krátkým převozem čtyři muži. „Transporty takových vzácných uměleckých děl je vždy potřeba mít dopředu detailně připravené a lidé musejí být sehraní. Pracovníci z Artexu tady byli předem, vše bylo domluvené i s restaurátorem sochy Davidem Blahoutem. U madony, která není lehká a je z opuky, což je poměrně křehký materiál, jsme museli být bedliví a citliví. Ale myslím, že to bylo vymyšlené dobře a sochu jsme tak do galerie dopravili vcelku bezpečně,“ oddychl si po přesunu Jindra.

Madona se po 29. květnu vrátí opět na své místo na oltáři v plzeňské katedrále, která bude po kompletní renovaci vnitřních prostor znovu otevřena 2. června.

Plzeňská madona patří k nejvzácnějším gotickým památkám v České republice. Představuje Matku Boží, prostřednici spásy, s malým Ježíšem v náručí. Vznikla na začátku 80. let 14. století v parléřovské huti, podle Petra Jindry není vyloučeno, že ji z opuky tesal přímo Petr Parléř. Měří 125,5 cm, ale bývala o něco vyšší, nedochovala se svrchní část koruny. Váha je 127 kg. Naposledy ji mohli lidé spatřit mimo vyvýšený oltář v roce 1945, když se po konci 2. světové války stěhovala zpět do katedrály ze svého úkrytu v Plasích.