Oblíbený hudební festival na nádvoří plzeňského pivovaru se letos koná už podvacáté.

Sérii čtvrtečních koncertů přinese i tento rok už tradiční festival Léto s Prazdrojem, který na nádvoří tohoto plzeňského pivovaru začne ve čtvrtek 6. července. | Foto: Jan Kantor

Program festivalu

6. 7.: Děda Mládek Illegal Band, 13. 7.: Odyssea, 20. 7.: Brutus, 27. 7.: Michal Šindelář, 3. 8.: Hibaj, 10. 8.: Kečup, 17. 8.: Extra Band revival, 24. 8.: Turbo, 31. 8.: Lucie revival

Sérii čtvrtečních koncertů přinese i tento rok už tradiční festival Léto s Prazdrojem, který na nádvoří tohoto plzeňského pivovaru začne ve čtvrtek 6. července. O tom, na co se hudební fanoušci letos při jubilejním 20. ročníku mohou těšit i o drobných změnách v organizaci devítidílného seriálu hovořil s Deníkem Rudolf Šlehofer, manažer pro turismus a tradice v Plzeňském Prazdroji.

Jaká bude dramaturgie letošního festivalu. Liší se nějak zásadně od předchozích ročníků?

Neliší, představí se opět převážně lokální bigbítové kapely. Návštěvníci se mohou těšit například na skupinu Děda Mládek Illegal Band, která festival začne, dále Odysseu, Brutus, Extra Band Revival, Kečup a další. Všechny koncerty začínají ve 20 hodin.

Čeká návštěvníky nějaká změna v organizaci?

Fungovat to bude opět podobně. Festival bude znovu s bezhotovostními platbami, tentokrát se ale bude platit náramkem s nabitým čipem, což přináší snazší manipulaci. Oproti loňskému roku jsme také navýšili počet vstupů, abychom zamezili frontám, které loni byly, a ze stejného důvodu jsme posílili i výčepy.

Nabídka piva bude tradiční, nebo chystáte něco nového?

Pro letošní rok máme přímo pro festival speciálně uvařené pivo Summer Ale od pivovaru Proud, které bude k dispozici na čepu i v plechovkách. Pak samozřejmě Pilsner Urquell, speciály od Proudu a na tankbaru budeme mít kompletní nabídku piva jako vždy.

Pekelný ostrov v Holýšově otevře Panoptiko, novinkou je šipkařská zóna

Lístky už jsou tedy v předprodeji?Ano. Kapacita pivovaru je omezená na 2500 návštěvníků, do předprodeje na prazdrojvisit.cz dáváme vždy 2000 vstupenek, jejich prodej končí hodinu před začátkem koncertu, doprodej pak bude probíhat na místě. Cena je 100 korun. Ti, co si zakoupí on-line vstupenku, budou mít speciální koridor pro vstup, bude to oddělené od prodeje vstupenek na místě. A je tady ještě jedna novinka, aby všichni byli u vstupu odbaveni včas, je možné si už teď náramek s čipem vyzvednout proti zakoupené vstupence dopředu na tank᠆baru a nabít si peníze, aby před koncertem nebylo nutné čekat frontu. Děláme zkrátka vše pro to, abychom se vyhnuli problémům, které jsme měli loni.

Musí si návštěvník pořizovat náramek před každým koncertem zvlášť?

Nemusí. Náramek je přenosný a platí po celé léto. Pokud si tedy někdo nabije jakýkoli obnos může si ho ponechat na další koncerty. A pak si po posledním koncertu může přes aplikaci nebo QR kód, který dostane při nabití, požádat o refundaci zbylého obnosu na svůj účet. Lze to po každém koncertu, ale při další návštěvě a dalším nabití se vždy platí 30 korun poplatek.

Co čekat od piva Summer Ale

Summer Ale je nefiltrované pivo světle žluté barvy s dobře patrným chmelovým aroma, ve kterém jsou vedle citrusových a sladce ovocných vůní zřejmé i kořenité a bylinné tóny typické pro nové české odrůdy chmele. V chuti je tento pivní speciál velmi lehký s vyváženou hořkostí a sladkostí, která navozuje pocit osvěžující lehkosti a skvělé pitelnosti. (Lenka Straková, sládková pivovaru Proud)