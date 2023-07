Promítání na hradech, zámcích a dalších netradičních místech přinesou programy, které na léto opět připravil tým filmového festivalu Finále Plzeň. Od 21. července až do 6. září diváky čekají české i zahraniční snímky na celkem osmi místech v Plzni a Plzeňském kraji.

Plzeňské filmové večery v Selském dvoře U Matoušů v Plzni-Bolevci. | Foto: Finále Plzeň

I letos se vracejí oblíbené Filmové hrady a zámky. „Tento projekt zaměřujeme na odlehčené filmy, nové české komedie. Už tradičně budeme promítat na Švihově, Kozlu a v Horšovském Týně,“ uvedla ředitelka festivalu Finále Eva Veruňková Košařová. Pro diváky bude připraven Život pro samouky s Janou Plodkovou, Jaroslavem Pleslem, Davidem Švehlíkem a Václavem Neužilem nebo nový snímek Můžem i s mužem v režii Vandy Hybnerové podle stejnojmenné úspěšné divadelní hry. Do třetice je to nová romantická česko-slovenská komedie Nikdy neříkej nikdy s Terezou Kostkovou, Lenkou Krobotovou, Hanou Holišovou a Ondřejem Sokolem. „Hudbu k filmu složil Pavol Habera a my ho uvedeme na Švihově hned druhý den po celostátní premiéře,“ dodala Veruňková.

Program Filmových hradů a zámků

4. 8., Švihov: Nikdy neříkej nikdy, 5. 8., Švihov: Život pro samouky, 11. 8., Kozel: Nikdy neříkej nikdy, 12. 8., Kozel: Život pro samouky, 1. 9., Horšovský Týn: Můžem i s mužem, 2. 9., Horšovský Týn: Život pro samouky. Projekce začínají vždy od 21 hodin.

Od 27. července bude každý čtvrtek promítat Letní kino U Matoušů. „V Selském dvoře U Matoušů v plzeňském Bolevci promítáme primárně pro rodiny s dětmi, vzhledem k tomu, že se ale u nás tolik dětských snímků netočí, jsou v programu namíchané české i zahraniční snímky,“ informoval David Brabec z Regionální filmové kanceláře Plzeňského kraje. U Matoušů navíc nehrozí, že by projekce překazilo nepříznivé počasí, v tom případě se totiž bude promítat ve stodole.

Na programu tu bude vítěz letošního Anifilmu francouzský film Myška a medvěd na cestách, druhý díl úspěšné pohádky Princezna zakletá v čase, která se natáčela i v Plzeňském kraji, sportovní snímek pro celou rodinu Děti Nagana nebo příběh pavoučí rodinky Websterovi ve filmu. Za nesmrtelnou partičkou francouzských uličníků diváky přenese animovaný film Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo.

Program Letního kina U Matoušů

27. 7.: Děti Nagana, 3. 8.: Myška a medvěd na cestách, 10. 8.: Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo, 17. 8.: Myška Pattie: Na vlnách dobrodružství, 24. 8.: Princezna zakletá v čase II, 31. 8.: Websterovi ve filmu. Hraje se už od 20.30 hodin za každého počasí.

Třetím projektem, který tým Finále připravil, jsou Plzeňské filmové večery. Ty nabídnou projekce na netradičních místech po Plzni - v Pivovaru Purkmistr, u Kafe Smetanka na Homolce, před kavárnou Walter a letos poprvé i v Meditační zahradě v Doudlevcích.

„Snažili jsme seznam míst oproti loňsku rozšířit, zajímavých míst, kde se dá v Plzni promítat je celá řada. Začínáme v Meditační zahradě filmem Muž, který stál v cestě s Tomášem Töpferem v životní roli, který se na to místo hodí. Připravena bude i krátká komentovaná prohlídka,“ uvedl k třetímu projektu výkonný ředitel festivalu Finále Plzeň Petr Veruněk.

Pivovar Purkmistr nabídne akční Top Gun: Maverick s nestárnoucím Tomem Cruisem a česko-slovenskou novinku Nikdy neříkej nikdy a k tomu zásobu skvělého piva.

Plzeňský kraj dá letos filmařům pět milionů korun, podpoří Krále Šumavy i Mádla

V Kafe Smetanka kromě domácího popcornu s netradičními příchutěmi čeká i Velryba s oscarovým Brendanem Fraserem, oceňovaný Trojúhelník smutku a komediální drama Letní světlo, a pak přijde noc o islandské vesnici, kde všichni obyvatelé žijí daleko od sebe.

U Waltera namíchají speciální drinky k výbušné norské komedii Bombastický Johan o životě maloměstského samotáře s citem pro dynamit, která se bude promítat v režimu silent kino, tedy se sluchátky na uších.

Cena vstupenek, které se dají koupit v předprodeji na goout.cz, nepřesáhne 145 Kč.

Program Plzeňských filmových večerů

21. 7., Meditační zahrada: Muž, který stál v cestě, 26. 7., Purkmistr: Top Gun: Maverick, 9. 8., Kafe Smetanka: Velryba, 16. 8., Walter: Bombastický Johan, 23. 8., Kafe Smetanka: Trojúhelník smutku, 30. 8., Purkmistr: Nikdy neříkej nikdy, 6. 9., Kafe Smetanka: Letní světlo, a pak přijde noc. Promítá se od 20.30 nebo 21.00.