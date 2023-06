Tři sestry opět vyrazily na svoji letní Open air tour a dvě ze čtyřiadvaceti zastávek budou také v Plzeňském kraji.

Frontman Tří sester Lou Fanánek Hagen. | Foto: Jan Bartoš

Hned ta třetí bude v pátek 9. června v Plzni za Obchodním centrem Plaza, kde společně se Třemi sestrami zahrají E!E a Pirates of the Pubs. „Po roce opět dorazíme do Plzně! Ano, do té stejné Plzně, kde už několikrát poskočil návštěvnický historický rekord naší tour,“ těší se členové jedné z nejoblíbenějších kapel české rockové scény, která letos slaví 38. narozeniny.

Stejní hosté jako v Plzni pak vystoupí i na závěrečném koncertě šňůry 16. září v v kempu Lázně v Klatovech. Na obou koncertech bude vstup do areálu od 16.30 hodin, hudební produkce začne v 17.30.

„Připravili jsme si pro vás dvouhodinový našlapaný program, ve kterém připomeneme naše slavné, méně slavné, i nechvalně proslulé hity. Zahrajeme vám písně, které si můžete zazpívat s sebou, rodinou, kamarády, sousedy či náhodnými kolemjdoucími,“ vzkazují ještě Tři sestry svým fanouškům.

Vstupenky lze zakoupit za 590 v předprodeji, nebo za 700 korun na místě. Děti do 3 let mají vstup zdarma, děti do výšky 135 cm platí 50% ceny, tyto vstupenky lze ale pořídit pouze na místě před koncertem.