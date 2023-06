Vedle Ghost vystoupí například Ville Vallo, bývalý frontman HIM, jenž se letos vrátil do hudebního byznysu. Dále Airbourne, Clawfinger, Dark Tranquillity, Pain nebo Paradise Lost, celkem se na jihu Plzeňska představí téměř pět desítek kapel.

Festival připravil speciální balíček jednodenních vstupenek, při zakoupení dvou kusů vyjde jedna na 1000 korun. „Věříme, že na jednodenní vstupenky lidé uslyší, protože vidět deset kapel za tisícovku, to asi nikde nenajdou,“ tvrdí Pavlík.

Na domácí kapely naopak spoléhají jiné festivaly v kraji, jako Pekelný ostrov v Holýšově, který se bude konat od 7. do 9. července. Tam bude jediným zahraničním hostem skupina Kissin’ Dynamite. Jinak se návštěvníci dočkají tuzemských kapel od Rybiček 48 až po Arakain či Debustrol, svými hity je ale potěší také Ivan Mládek. „Novinkou na festivalu je kemp pro karavany, protože čím dál tím víc lidí k nám jezdí s nimi nebo obytnými vozy. Jinak dál jedeme ve starých kolejích, už ve čtvrtek bude připravený večírek pro nedočkavé, který je zdarma,“ informuje za pořadatelský štáb Jan Halík.

Fanoušci si letos za vstupenky zaplatí o něco víc. „Po loňském ročníku jsme vstupné museli zvednout. Markantnější to je o to, že na loňský ročník se kvůli covidu kupovaly vstupenky už od roku 2019. Myslím, že v kulturním sektoru není nikdo, kdo by nezdražoval, rostoucí náklady prakticky na všechno jsme do cen museli promítnout. Snažíme se je ale udržet na přijatelné úrovni,“ vysvětluje Halík.

Stejný pořadatelský tým stojí i za Chodrockfestem, který se v Domažlicích uskuteční 11. až 12. srpna, tedy v termínu, kdy se konají i tradiční Chodské slavnosti. „Každý z návštěvníků tedy může festival spojit i s návštěvou slavností. Chodrockfest se opět uskuteční v jezdeckém areálu, který je ve srovnání s jinými festivaly atypický svojí členitostí a spoustou stínu, což se podle mě lidem líbí,“ říká Halík k srpnovému festivalu, na kterém letos poprvé zahrají Horkýže Slíže ze Slovenska. Pro oba zmíněné festivaly bude podrobný program zveřejněn zhruba dva týdny před začátkem.

Nabitý program letos bude mít festival Hrady CZ na Švihově, který se 28. a 29. července vrátí znovu se dvěma scénami. „Po letech omezování chceme fanouškům festivalu dopřát Hrady CZ opět ve velkém stylu – se dvěma pódii, větším množstvím účinkujících a hlavně se špičkou hudební scény, jako jsou kapely Kabát, Wanastowi Vjecy, Kryštof, No Name a řada dalších hudebníků. To vše doplněné unikátním doprovodným programem pro celou rodinu nabízejícím možnost navštívit památky,“ shodují se organizátoři Michal Šesták a Viktor Souček.

Přehlídku hodně tvrdé muziky v čele s kapelou Hypnos pak 5. srpna přinese jednodenní Chodovo-plánský fesťák.

Vedle hudebních festivalů však v létě nepřijdou zkrátka ani lidé, kteří preferují jiné žánry a formy zábavy. Od června do července se odehraje Divadelní léto pod plzeňským nebem, které letos mimo jiné přinese premiéru hry 39 stupňů podle filmu Alfreda Hitchcocka. Ta se odehraje 15. června. V pátek 23. června se v Plzni uskuteční další ročník Noci s operou s Bizetovou Carmen. Od 6. do 9. července přivítají Klatovy Mezinárodní folklorní festival, podobná akce se odehraje i v Plzni, a to už brzy. Od 7. do 11. června se uskuteční 25. ročník Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF, jeho program zavítá i do Konstantinových Lázní a Dýšiny. Od 11. do 13. srpna se budou konat už zmiňované Chodské slavnosti s Vavřineckou poutí a od 18. do 26. srpna plzeňský multižánrový festival Na ulici.