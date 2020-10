Na dvacet procent proti loňsku se podle některých údajů propadla návštěvnost hudebních akcí v letošním roce, podle některých je situace možná ještě horší a ke dnu je ještě blíž. „Myslím, že se pohybujeme dokonce kolem deseti procent,“ uvedl hudební manažer Petr Blažek na středeční tiskové konferenci, kde bylo oznámeno odložení pátečního vyhlášení vítězů hudební ankety Žebřík. Zatím na neurčito.

„Asi to pro nikoho nebude žádným velkým překvapením, že jsme k tomuto kroku přistoupili. Slavnostní večer je přeložený na zatím neupřesněný termín, realizace vyhlášení jinou formou by totiž neodpovídala tradici ankety. Chceme, aby si ho vítězové i fanoušci užili v plné parádě,“ potvrdil šéf Žebříku Jarda Hudec.

DVA V JEDNOM?

Jednou z náhradních variant je přitom sloučení dvou ročníků Žebříků při vyhlášení v příštím roce. Vstupenky zatím zůstávají v platnosti. „Ale pokud by chtěli fanoušci vstupné vrátit, mohou komunikovat s předprodeji vstupenek nebo se obrátit i na nás. Konkrétní formu vracení vstupného zvažujeme, samozřejmě lepší by pro nás bylo, kdyby si fanoušci Žebříku vstupenky nechali na náhradní termín,“ dodal Hudec.

Žebříku tak nevyšel letos ani druhý pokus, ustláno na růžích nemají ani pořadatelé dalších akcí. „Ani po prázdninách nebyla, co se týká návštěvnosti, nijak skvělá čísla. A když pak začaly zase stoupat počty nakažených, bylo vidět, že lidi dostali strach. Chodilo jich méně, zvedl se i počet těch, kteří si koupili vstupenku a nakonec nepřišli,“ uvedl ředitel plzeňského Divadla Pod lampou Petr Choura.

POMOC SE CHYSTÁ

Kromě restrikcí vadí umělcům a organizátorům akcí také způsob komunikace ze strany vlády. „O opatřeních na omezení kultury by neměl rozhodovat jedinec a neměla by být sdělována bez dávky empatie a předpovědi, co vlastně přinesou dál. Měl by být proto nastaven systém pravidelné komunikace,“ uznal Robin Čumpelík, ředitel komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které má v gesci přípravu podpůrných programů.

Po první vlně, ve které se dočkaly podpory hlavně velké akce, by teď měla být pomoc cílena i na menší subjekty, ať už firmy nebo OSVČ. Na pomoc stát zatím vyhradil dohromady 900 milionů korun. „Půjdeme cestou uznatelných výdajů na režijní náklady,“ řekl k této vlně pomoci Čumpelík. A další plány na podporu kultury na ministerstvu připravují i pro příští rok. „Musíme být připraveni, nastartování kultury rozhodně není otázka jednoho týdne,“ dodal ministerský úředník.

S tím souhlasil i Choura. „Než připravíte program, zpropagujete ho, to je tak na měsíc. A ještě není jisté, jestli hned přijdou lidi, bude potřeba je také přesvědčit, že je vše v pořádku,“ doplnil Čumpelíka.

NEJDE JEN O UMĚLCE

„I proto by bylo dobré, kdyby se stanovil nějaký scénář, jak to bude s restrikcemi dál. Abychom si mohli alespoň něco plánovat dopředu. Momentálně to totiž nejde,“ řekl dál ředitel tradičního plzeňského klubu.

Vládní restrikce se přitom nedotýkají jen samotných hudebníků, klubů nebo koncertních sálů. „Jsou na to navázány i další profese, například technické profese jako zvukaři nebo osvětlovači. Znám i takové, kteří už skončili na úřadu práce nebo změnili profesi, a takové ztráty půjdou těžko nahradit,“ komentoval Blažek další negativa, která současný stav přináší.