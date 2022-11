Na jevišti se objeví téměř celý muzikálový soubor divadla doplněný o dětské představitele a speciální hosty.

Jedním z nich bude známý herec Václav Kopta, který bude v roli dospělého Vaška alternovat s Pavlem Novotným. „Nesmírně mě potěšilo, že je před námi původní látka zasazená do regionu, příběhy, které jsou lidem z Plzně a okolí blízké. To dává představení nesmírnou autentičnost, odezvu to určitě bude mít nejen u pamětníků, ale i u mladších generací,“ uvedl Kopta, který už s plzeňským divadlem spolupracoval dříve. Je totiž autorem textů písní k tanečním muzikálům Edith – vrabčák z předměstí, Čachtická paní a Freddie – The King of Queen, které vznikly přímo pro Plzeň.

Teď si tedy v Plzni vyzkouší i výstup na jeviště. „Věděl jsem, že mě čekají horké chvilky, je tam hodně postav, hodně dětí, je to technicky náročné. Ale od začátku, kdy jsem se seznámil s látkou, slyšel jsem muziku a pochopil jsem, o co v příběhu jde, tak jsem se rozhodl, že do toho půjdu. A nelitoval jsem ani vteřinu, a pocit, že jsem se rozhodl dobře, mám pořád,“ řekl krátce před premiérou.

Pro plzeňské divadlo měl přitom jen slova chvály. „Bez vší ironie a s upřímností mohu říct, že v Plzni je výjimečně disponovaný soubor a vůbec celé divadlo. Málokde se člověk v této složité době potká s takovým nasazením, entuziasmem, skromností a profesionalitou. Je to pro mě taková říše snů a jsem rád, že se do toho mohu zapojit,“ složil herec poklonu plzeňským kolegům.

Podobné pocity zažívá i další známá tvář. Na jeviště v roli Nadi bude alternovat Kristýna Leichtová. Ta si v divadle ve svém rodišti zahraje poprvé, v Plzni se zatím představila jen před lety v Divadelním létě pod plzeňským nebem. „Jsem nadšená, vždycky jsem si to tajně přála, aby se něco takového stalo a ono to přišlo. Jsem ráda, že představení má i plzeňskou tematiku, dokonce i můj dědeček, který tu dobu zažil, říkal, že se přijde podívat. A to snad nikdy v divadle nebyl,“ řekla herečka, která už několik let žije v Ostravě.

Do muzikálu se přitom pouští po delší době. „Samozřejmě to není jednoduché. V muzikálech jsem sice před lety hrála, ale to bylo spíš v komornějším prostředí, nebylo to na takové úrovni jako tady,“ doplnila.

Dílo textaře Václava Bárty staršího s hudbou jeho synovce Dalibora Bárty režíruje šéf muzikálového souboru Lumír Olšovský. „Věřím, že tento titul se zařadí mezi ty nejskvělejší, co muzikál v Plzni zažil. Jsem Moravák a autenticitu plzeňských euforií při zmínce o osvobození jsem opravdu nezažil. Ale i tak při tomto láskyplně napsaném příběhu, coby osoba disponovaná k emocím, řvu na několika místech,“ popsal své pocity z látky, kterou přetavil v očekávané představení.

Už v dubnu tohoto roku vyšla Kozí Válka Václava Bárty st. také knižně, ilustrovaná jeho synem Václavem Noidem Bártou. Divadelní premiéru doprovodí od 18.15 autogramiáda obou autorů. Se vstupenkou na představení navíc mohou diváci zdarma až do konce srpna 2023 navštívit muzeum Patton Memorial Plzeň, které se na inscenaci podílelo odbornými konzultacemi. „Příležitostí připomenout si události konce druhé světové války a poválečného období u nás nejen po vojenské stránce, ale i to, jakým způsobem ovlivnily životy místních obyvatel, není nikdy dost a je třeba si je neustále připomínat. Proto jsem velice rád, že se Divadlo J. K. Tyla rozhodlo přidat tento netradiční muzikál do repertoáru," uvedl kurátor muzea Ivan Rollinger.

Nejbližší reprízy jsou plánované na 3. a 4. prosince 2022 a 12., 13. a 19. ledna 2023.