Dvaatřicetiletá herečka se totiž připravuje na úlohu podstatně důležitější - na podzim se stane již dvojnásobnou maminkou. A jak mimo jiné uvedla v rozhovoru, tato role ji hodně baví a naplňuje.

Jak moc pandemie, která na dlouhou dobu zavřela divadla, zasáhla do vašeho profesního života? Dokážete na ní najít i něco pozitivního?

Zasáhla mě zásadně asi jako všechny mé kolegy. Po mateřské jsem se těšila a plánovala, jak budu zase zkoušet a hrát v plzeňském Plutu, ale i v pražské Ypsilonce, covid mi bohužel tyto plány zhatil. Ale vždy se řídím heslem, že všechno špatné je i pro něco dobré a že pořád může být i hůř… Užívám si společně s manželem nejkouzelnější období malého syna Jindříška a využívám i volna na nové zahrádce. Tato doba mi udělala jasno v tom, že prioritou je zdraví a rodina.

S Leonem jste se pořádně ještě nesžila, s jevištním partnerem Radkem Zimou jste odehráli pouze tři představení. Jaký bude návrat k tak nelehké roli, až se vrátíte z druhé mateřské?

Celý proces zkoušení nás čeká od začátku. Je pravda, že si texty a písně průběžně opakuji, tak už to snad nebude tak náročné. Spíš si teď nedovedu představit, jak skloubím zkoušení a hraní s dvěma dětmi… Role maminky mě totiž strašně moc baví a naplňuje.

Myslíte, že může dvojnásobné mateřství změnit i váš přístup k rolím jako je Líza Doolittlová nebo Sonia Walsková?

Přesně tuhle otázku jsem si sama pokládala, když jsem měla v bříšku Jindřicha, protože přece jen mateřství ženu hodně změní. A je to také zkouška, jak obstojí manžel. Myslím, že mi mateřství pomohlo utřídit si priority, být si sebou více jistá a víc si stát za tím, co si myslím…

Jak se podle vás změní divadla, až se zase otevřou a bude možné hrát?Bude určitě nějaký čas trvat, než se dostaneme do starých zaběhlých kolejí. Myslím si, že ze začátku se lidé budou obecně bát shromažďování. Ale věřím, že ten kdo má divadlo opravdu rád, projde třeba i testem, aby se mohl po té době, co to nešlo, pobavit.