V šesti městech Plzeňského kraje se od 3. do 8. listopadu uskuteční 16. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mladé publikum. V Plzni, Domažlicích, Klatovech, Horšovském Týně, Přešticích a Dobřanech přinese soutěžní i nesoutěžní filmové projekce, workshopy, zábavná odpoledne, besedy a mnoho dalšího.

Semira z Kobry 11 si při Juniorfestu v roce 2022 nenechaly ujít v Klatovech davy lidí. | Video: Daniela Loudová

Jedním ze dvou herců, kteří na Juniorfestu převezmou Zlatou rafičku, bude Jaromír Hanzlík.Zdroj: se svolením JuniorfestuProgram festivalu nabídne jedinečnou šanci vidět na velkém plátně filmy ze světových festivalů, které se běžně neobjevují v české kinodistribuci. V letošním roce Juniorfest uvede více než 100 projekcí a svůj prostor v programu dostanou také seriály.

Tradiční událostí je předání nejvyššího festivalového ocenění Zlatá rafička. Juniorfest každoročně pro oceněné připravuje komponovaný podvečer za účasti kolegů a osobností z hostova soukromého života. Jací hosté během večera vystoupí, to bude překvapením nejen pro diváky, ale i pro oceněné. Letošními laureáty jsou Pavel Nový a Jaromír Hanzlík. Předání Zlatých rafiček proběhne v Erbovním sále Státního hradu a zámku v Horšovském Týně vždy od 18 hodin. Pavel Nový převezme cenu v neděli 5. listopadu, Jaromír Hanzlík o den později.

Soutěžní část festivalu bude opět rozdělena do tří kategorií - Mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti v kategorii 5 - 11 let, Mezinárodní soutěž hraných filmů pro mládež v kategorii 12 - 16 let a Mezinárodní soutěž celovečerních animovaných filmů pro děti v kategorii 5 -12 let. V každé soutěžní kategorii je přihlášeno šest snímků, z nichž mezinárodní odborná porota vybere ten nejlepší, který obdrží cenu Filmová klapka.

„Festival zahájí animovaný snímek pro nejmladší diváky Tonda, Slávka a kouzelné světlo režiséra Filipa Pošivače a zakončí předpremiéra filmu Společně sami od Tomáše Magnuska. Součástí programu budou i další významné české a slovenské novinky filmové tvorby „#annaismissing“ nebo Mimi,“ uvádí programový ředitel Mikolaj Góralik.

Dále se mohou diváci těšit v sekci Večerní perspektivy na předpremiéru filmu Světloplachost, sekce Panorama nabídne přehled nejlepších filmů pro děti a mládež z letošních festivalů - roztančenou komedii Dancing Queen, objev festivalu v Cannes, nostalgickou animaci pro mladé a dospělé diváky Robot Dreams nebo ukrajinskou animaci Mavka: Strážkyně lesa.

Juniorfest dokázal přilákat téměř osmnáct tisíc diváků

Na Juniorfest též zamíří řada hostů, např. Zdeněk Troška, David Rauch a Regina Řandová, kteří zavzpomínají na natáčení filmu Bota jménem Melichar, jenž letos slaví 40 let od uvedení. Diváci také budou moci vidět jedinečnou show českých dabérů, kterým bude patřit zahajovací galavečer. V jeho programu vystoupí Michal Holán, Jindřich Žampa, Oldřich Hajlich, Sabina Rojková a moderátorského mikrofonu se ujme mladý český herec Štěpán Tuček. Slavnostní zahájení 16. ročníku se uskuteční 3. listopadu v MKS v Domažlicích.

V každém z festivalových měst je připraven také unikátní doprovodný program. Letos připomene i několik výročí, například 100 let od založení studia Walt Disney, a to zábavným odpolednem pro děti v Přešticích a Dobřanech. Další města – Horšovský Týn, Domažlice a Plzeň - nabídnou Den s Českou televizí jako připomínku 10. narozenin dětské stanice Déčko České televize. Připravena je i debata a výstava Jak se tvoří film. „Myslíme také na prohloubení témat, která nám představí filmy - pro školní skupiny workshop Intimity v rámci nového seriálu Sex O’Clock, přednáška o šikaně po filmu Společně sami. Na on-line svět odkazuje film#annaismissing, proto nabízíme workshop Rychlý průlet bezpečím na internetu. V neposlední řadě bych ráda zmínila besedu, kterou jsme připravili s paleoartistou Janem Sovákem, který představí svoji práci,“ popisuje výkonná ředitelka Kateřina Malíková.

V loňském roce si Juniorfest ke svým patnáctinám nadělil hned dva dárky – nový vizuál a tematicky zaměřenou hru. S oběma loňskými novinkami pracují organizátoři festivalu i letos. Festivalovou hru s maskotem Kaštánkem lze stáhnout na webu a hrát odkudkoliv z mobilního telefonu nebo počítače. „Ve hře nejde o štěstí, ale pouze o vaši šikovnost. A pozor, vzhledem ke 100. výroční založení studia Walt Disney letos nejúspěšnější hráč vyhraje zájezd do Disneylandu!“ láká ředitelka festivalu Judita Soukupová.

Semira hraje šestadvacet let. Na jeho podpis čekaly davy fanoušků

Vstupné pro letošní rok činí 50 – 70 Kč dle místa projekce. Novinkou je možnost zakoupit vstupenku on-line přes webové stránky festivalu juniorfest.cz. Vstupenky lze zakoupit i na pokladnách promítacích míst, kde je ale možné platit pouze hotově, a ve festivalovém Akreditačním centru (Muzeum Chodska v Domažlicích), které bude pro návštěvníky otevřené od pátku 3. listopadu. Diváci si mohou za 240 Kč pořídit diváckou akreditaci, která platí po celou dobu konání festivalu a umožňuje vstup na libovolný počet projekcí. V nabídce je rovněž víkendová akreditace za 120 Kč. O akreditace lze požádat na emailu rezervace@juniorfest.cz.