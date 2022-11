Suverénně největším lákadlem byla hned v první den návštěva německého herce Erdogana Atalaye, představitele komisaře Semira Gerkhana v seriálu Kobra 11. „Festival uspořádal několik autogramiád s tímto hercem a s jeho dcerou Paulettou Pollmannovou, která si zahrála taktéž jeho seriálovou dceru. Autogramiády se odehrály ve čtyřech festivalových městech a přilákaly necelých 4 000 návštěvníků,“ uvedli organizátoři.

Festival při 161 projekcích uvedl 51 filmů, 21 jich bylo z České republiky, 30 ze zahraničí, 19 si jich na Juniorfestu odbylo premiéru či předpremiéru, například nově zrestaurovaný film Karla Zemana Ukradená vzducholoď nebo pohádka Princezna zakletá v čase 2. Ve třech soutěžních sekcích měli diváci možnost zhlédnout 18 kurátorsky vybraných snímků. V kategorii Nejlepší animovaný film pro děti ve věku 5 - 12 let zvítězil belgicko-francouzský snímek Yuku a himalájská květina, mezi hranými filmy pro děti ve věku 5 - 11 let vybrala porota dílo Eva a Adam ze švédské produkce a nejlepším hraným filmem pro mladé publikum ve věku 12 - 16 let Těžká volba z Estonska. „Tento film vás donutí stanout tváří v tvář svým morálním zásadám. Co uděláte, když je někdo v nesnázích, ale když mu pomůžete, dostanete se do potíží vy? Film ukazuje, jak se obyčejná náhoda může rychle změnit v nekontrolovatelnou situaci a neetické sobecké chování. Diváci se musejí zeptat sami sebe, jak by se v takové situaci zachovali,“ uvedla porota na adresu vítězného filmu poslední kategorie.

V Plzni vystoupí Dan Bárta s Illustratophere a představí poslední desku naživo

Doprovodný program nabídl dvacet akcí, například Festivalová deskobraní, Dny s Českou televizí, workshop filmového herectví pro děti nebo setkání s Josefem Dvořákem a Veronikou Freimanovou, kteří převzali Zlatou rafičku, ocenění za celoživotní přínos filmu pro děti a mládež.

Oproti předešlým ročníkům festival hostil po pominutí covidových restrikcí velké množství zahraničních delegací, ovšem také českých filmových tvůrců a profesionálů. Festivalu se například zúčastnili Bohdan Tůma, Vojtěch Kotek, režisér Petr Oukropec, Jiří Krampol, Jaromír Nosek, Jana Pulm Nagyová, Jan Révai, dcera Karla Zemana Ludmila Zemanová, Naomi Adachi a mnozí další.