Ceremoniál tak kromě předání cen přinese i velkolepé ohlédnutí za celou třicetiletou historií této prestižní ankety. „Je to tak zásadní jubileum, že Žebřík tentokrát nemůže být jen bilancí uplynulého roku, ale pokusíme se ohlédnout hlouběji do minulosti. I proto jsme angažovali tak kultovní seskupení, jakým je Pražský výběr, jednu z nejdůležitějších kapel našich hudebních dějin, nebo stále populárnější Mig 21. Další koncertní jména budeme postupně odtajňovat, budou mezi nimi i neokoukané tváře, jimž chceme dát příležitost ke zviditelnění. Víc zatím prozrazovat nebudu, ale můžete si být jisti, že těch 30 let oslavíme s plnou parádou,“ zve ředitel Hudebních cen Žebřík Jarda Hudec z pořádajícího magazínu iReport.