Jednu z hlavních rolí v komedii Francise Vebera obsadil Daniel Rous, nový člen pluťácké party. „Zajímavá je stolová úprava v divadle, to jsem ještě nezažil. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat,“ říká šedesátiletý herec před prvním ostrým představením s novými kolegy.

Jak se sžíváte s kolektivem v Plutu?

S Pavlem Kikinčukem se znám dlouho, dřív už jsme spolu dělali, točili jsme pro televizi. Znám se i s Honzou Urbanem a s Jirkou Bláhou, s ostatními jsem se seznamoval postupně. Objevil jsem partu lidí, která je hrozně fajn a baví je, co dělají. Klasické kamenné divadlo má své principy, určitý vývoj představení, ale tady to funguje jinak a musím říct, že přátelštěji. Jsem rád, že jsem Pavlovu nabídku na spolupráci přijal a mohu se podílet na novém kousku. Rozumíme si nejen profesně, ale i lidsky

Jak se na první představení těšíte?

Moc. Zajímavá je stolová úprava v divadle, to jsem ještě nezažil. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat, když lidé mají občerstvení. Snad nebudou moc zlobit a cinkat skleničkami nebo mlaskat (úsměv).

Je kvůli tomu v sále nějaký rozdíl v akustických podmínkách?

To je v pohodě. Je to malý prostor, to se umluví. I když třeba v komornějších scénách musíme i tak více pauzírovat, aby to dolétlo až dozadu. Ve větších divadlech, jako je třeba Fidlovačka pro pět set lidí, je to leckdy horší. I když je tam elevace, ozvučná deska, dobrá akustika, tak jsou místa, kdy se musí mluvit hodně nahlas.

Znáte Plzeň, nebo díky hostování v Plutu teprve dostanete možnost město poznat?

Plzeň je mi známá, protože jsme měli po babičce a dědečkovi barák v Bolevci. Já sice odsud nejsem, ale maminka a její rodiče byli, takže Plzeň mám pod kůží od malička. I když v autě se teď zatím po městě ještě moc pohybovat neumím.

Jak se vám líbí proměny, kterými od dětských let Plzeň prošla?

Když jsem byl malý, tak do Bolevce jezdil jenom trolejbus k dnešní prodejně Fordu, dál už se muselo pěšky nebo na kole. Paneláky taky nestály, tam byla louka. Byla to krásná vesnička, osobně ty změny beru negativně, mám raději venkovské prostředí.