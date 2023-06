Pozor, klapka a jedem! Tento pokyn slyšeli herci u každé natáčené scény několikrát, než byli režisér, kameraman i zvukař spokojeni. „Máme, výborně,“ ozvalo se konečně z režijního stanu. Světla zhasla a ozval se potlesk. Herci i komparz se po dlouhém soustředění s úlevou rozprchli do svých šaten a režisér Jiří Mádl se spokojeně objal se svými spolupracovníky.

Jiří Mádl zve na svůj nový film Vlny | Video: Deník/Pavel Bouda

Několik scén jeho nového filmu Vlny, které se natáčely v budově Českého rozhlasu v Plzni, bylo hotových. „Tenhle projekt jsem chtěl zrealizovat už od roku 2009. Dostal jsem to vlastně za trest na vysoké škole, kde jsem neměl dost účastí na přednáškách a hrozilo, že nedostanu zápočet,“ směje se Jiří Mádl. „Dostal jsem tehdy za úkol přečíst tlustou knihu Od mikrofonu k posluchačům autorky Evy Ješutové a tam jsem našel tu osudovou kapitolu. Je v ní scéna s jakýmsi Rostislavem Běhalem v kanceláři u tehdejšího ministra kultury a informací Karla Hoffmanna. Ta scéna je strašně silná a především kvůli ní jsem se rozhodl ten příběh natočit,“ doplňuje už s vážnější tváří režisér.

Dobové drama z konce 60. let minulého století je inspirováno skutečným příběhem skupiny korespondentů mezinárodní redakce Československého rozhlasu. Proto se převážně natáčelo v budovách dnešního Českého rozhlasu včetně té plzeňské.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Na tuhle plzeňskou budovu jsem dostal tip od Karla Sedláčka, který zde v roce 1968 pracoval jako redaktor. S jeho synem jsem shodou okolností seděl čtyři roky v lavici na gymnáziu. Spojil jsem se s ním a on, že se musíme podívat do Plzně, protože ta budova je zajímavá a navíc v zachovalém stavu. Je to pro náš film ideální lokace,“ prozradil Deníku během natáčení architekt filmu Petr Kunc. Jeho slova později potvrzuje i Jiří Mádl: „Je to unikát. Budova je postavená přímo pro rozhlas a je to znát. Tomu příběhu naprosto vyhovuje.“

V hlavní roli se ve filmu objeví Vojtěch Vodochodský, v dalších pak Igor Bareš, Stanislav Majer, Táňa Pauhofová, Martin Hofmann nebo Vojtěch Kotek.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Přípravy na natáčení trvaly několik let a v kinech se má nový film objevit příští rok.