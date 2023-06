Se svým programem Between Berlin & Bebop, který je poctou skladateli Irvingu Berlinovi, vystoupí ve středu v Divadélku Jonáš v plzeňské Měšťanské besedě zpěvačka Barbora Tellinger a americký klavírista, nominovaný na cenu Grammy, John Fresk.

Zpěvačka Barbora Tellinger a klavírista John Fresk. | Foto: se svolením Barbory Tellinger

Barbora Tellinger, dcera operní pěvkyně, se sice narodila v Karlových Varech, ale převážnou část života strávila v Jihoafrické republice, kam její rodina emigrovala. Tam se také před deseti lety seznámila s Johnem Freskem, úspěšným klavíristou, který spolupracoval mimo jiné s Bobbym McFerrinem, Chickem Coreou a pravidelně provádí aranžmá pro americké jazzové hudebníky, jako je například Patrick Lamb.

Zdroj: Youtube

Před časem oba přesídlili do Prahy, kde Tellinger působí také jako učitelka zpěvu. Teď svůj program tento manželský pár představí poprvé i v Plzni. „V naší úpravě do modernější podoby zazní skladby Irvinga Berlina, který napsal i hodně muzikálů, od roku 1914 do roku 1958," prozradila Barbora Tellinger v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas.

O tom, že se fanoušci jazzu mají na co těšit, svědčí i řada pochvalných recenzí. „Jejich hudba obstojí v testu času. Pokud jste fanouškem klasických jazzových melodií, Tellinger & Fresk budou pohlazení na duši pro nadcházející roky,“ napsala na jejich adresu Diane De Beer z The Star newspaper.

„Barbora a John sdílejí neuvěřitelnou chemii, což je zcela jasně patrné, když vystupují. Krásným hlasovým a elegantním ztvárněním jazzových velikánů Barbora připomíná, jak by měl jazz znít. John je upřímně nejlepším jazzovým klavíristou, kterého znám, s obrovským repertoárem a skvělým smyslem pro styl,“ nešetřila chválou ani Clorinda Panebianco z hudební katedry univerzity v jihoafrické Pretorii.

Při koncertě, který začne v 19 hodin, doprovodí dvojici Tellinger, Fresk kontrabasová legenda Petr Dvorský.