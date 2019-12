To je kniha, kterou právě uvedlo na trh plzeňské vydavatelství Starý most. Tajemství plzeňských vod napsal jeho kmenový autor Jan Hajšman.

„Tahle knížka jsou vlastně takové tipy na výlety nejen pro Plzeňáky,“ říká Jan Hajšman. Prozkoumal okolo Plzně okruh o poloměru šestnáct kilometrů.

Známé plzeňské řeky jsou popsány z pohledu vodáka, tím vlastně Jan Hajšman už mnoho desetiletí je. „Plzeňské řeky jsou vodáky opomíjené a řekl bych, že neprávem. Taková Mže je díky hracholuské přehradě sjízdná celoročně. Co se týče Radbuzy, tak tam podle mě problém také není, od Dobřan totiž teče meandry a proto má malý spád. Úhlava bývá také sjízdná, i když nějaké jezy se při nižším stavu vody musí přenášet. Problém bývá jen s Úslavou. Ale ze Dvorce do Nepomuka se při dobrém stavu vody sjet dá. Je to hezký dvoudenní výlet,“ uvádí autor.

Zajímavým tipem na výlet je i výprava k oprámům. „To jsou zatopená místa po těžbě. A okolo Plzně jich je opravdu hodně. Největším z nich je Ejpovické jezero, které vzniklo po těžbě železné rudy. Oprámy po těžbě kaolinu jsou např. okolo Kaznějova nebo Krkavce, po těžbě žuly zase v okolí Štěnovic,“ vysvětluje Jan Hajšman. Dodává, že potoky jsou pak popisovány z pohledu turisty – objevitele. „Jsou totiž téměř neznámé a navíc jsou na nich různé neobjevené kaskády a dokonce i kaňony,“ uvádí s tím, že tato zajímavá místa nejsou na turisticky značených cestách, a dokonce nemají ani jméno. Hodně takových potoků je na přítocích Berounky. Jan Hajšman jako příklad uvádí třeba skalní tunel na potoce z Vlčí jámy, který je kousek od Dolanského mostu, nebo kaskády na potoku Lužnice pod Sedleckem na Rokycansku či Dírecký vodopád u Břas.

K VODÁM PŘIŠEL OD KOPCŮ

Nápad napsat knihu o plzeňských vodách prý klíčil dlouho. „Před deseti lety jsem připravoval knihu o plzeňských kopcích a při tom jsem objevil spoustu zajímavých míst, která kopce oddělují, tedy údolí potoků a říček. A to jsem si myslel, že Plzeň a její okolí dobře znám. Řekl jsem si, že by to mohl být dobrý námět na další knihu. Začal jsem si je už tehdy fotit. Což se ukázalo jako dobrý nápad, protože v posledních suchých letech bych už podobné snímky nepořídil,“ usmívá se. Kromě jeho fotografií čtenáři v knize najdou i snímky Jaroslava Vogeltanze a několik leteckých fotografií.

Kromě zmiňovaných řek, potoků, kaskád a oprámů jsou v knize popsány i bávalé mlýny, hamry nebo závody na těžbu a zpracování vitriolové břidlice. A nechybí ani mapky, aby případní výletníci věděli, jak se k místům dostat.

Tajemství plzeňských vod je už 20. knihou, kterou Jan Hajšman pro Starý most napsal nebo na ni spolupracoval. Je např. autorem či spoluautorem publikací Tajemství plzeňských kopců, Tajemství brdských vrcholů, Příběhy plzeňských domů nebo Plzeňsko-českého slovníku, který se stal bestselerem.