Výběr těch nejlepších a nejznámějších děl z rozsáhlé kolekce Bohumila Bimby Konečného, kterou loni získala do svého vlastnictví, představuje na své nové výstavě Západočeská galerie v Plzni.

Jan Hosnedl a Eva Skořepová, autoři výstavy Bohumil Bimba Konečný, nově ve sbírce Západočeské galerie. | Foto: Deník/Zdeněk Sequens

Ze sbírky děl, jež je unikátní svou kompletností, je na komorní výstavě v přednáškovém sále galerie v Pražské ulici, vystaveno přes 40 exponátů z dílny kdysi téměř zapomenutého plzeňského rodáka. Kromě četných ilustrací pro časopisy Ahoj, Rozruch a Mladého hlasatele je známý i svými ilustracemi knih Jaroslava Foglara a Otakara Batličky. Mezi jeho tvorbu patří rovněž celá řada reklamních a propagačních materiálů, a to například plakáty na pivo Pilsner Urquell, boty Baťa nebo pneumatiky Barum. Nechybí ani jeho komiksová bojovnice Amazona z 60. let. Právě ta paradoxně stála za koncem Konečného kariéry, když mu ji ukradl jeho přítel Petr Sadecký a po emigraci ji upravenou do podoby Octobriany vydal v roce 1971 v zahraničí. Konečný sice nedostal od komunistického režimu zákaz, až na občasné ilustrace v časopisech se ale ocitl prakticky bez práce. Sadecký také pod pseudonymem prodal Konečného ilustrace ke knihám Karla Maye.