Anička, která by sice Miss určitě nevyhrála, ale i tak ji zbožňuje řada rockerů, chlapi se strašidelnými maskami či slovenská parta, která má všechno v pi… Tak tohle vše a ještě mnohem víc nabídne Himlhergot fest, který se bude konat v amfiteátru Plaza Plzeň v pátek 8. září.

Skupina Trautenberk. | Foto: archiv kapely

„Jsou události, o které nechceš přijít, a Himlhergot fest je jednou z nich,“ má jasno Dalibor Dvořák z kapely Trautenberk, která příchozí potěší nejen hity z nejnovějšího alba Vzpoura kanců.

Natáčení klipu Trautenberku k písni Mužoretka:

Zdroj: Deník/Daniela Loudová

„Radosti a veselí není nikdy dost, a tak vám, naše milá holoto, přinášíme večírek, kde vám tyto oblíbené entity budeme dávkovat po lopatách a v množství větším nežli velkém. Pozvali jsme si k tomu odborníky na slovo vzaté, a tak vás večírkem provedou legendy Horkýže Slíže, Dymytry a Civilní obrana pod naším jemnostpanským dohledem,“ zve Dvořák.

Dodává, že vrcholem večera bude skotačení samotného Trautenberkova tělesa se spoustou překvapení, kterých má Anička připravenu plnou sukničku. Nebudou chybět sličné mužoretky, zajódluje i heligonkář z alpských vrchů. „Možná konečně zastřelíme a sežereme sojku práskačku. Určitě to bude pořádnej ohňostroj. Kdo ví, co všechno se Aničce pod sukénkou skrývá a co pro vás ještě chystáme,“ směje se kytarista klatovské formace a slibuje, že vůně bavorských klobás a chuť Trautenberkova piva, jež Anička vlastní rukou navařila, dokreslí kouzelnou atmosféru festivalu.

„Oblečte drindl či lédrhóze a přijďte se nalokat kultůry, jež je v našich krajích takřka nevídaná. Čili, přijďte pobejt!“ uzavírá Dvořák.

Akce začíná v 16 hodin.