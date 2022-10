Alfa dokonce svoji inscenaci připravila v japonské verzi. Během prvních několika uvedení však herci ještě doplňovali a měnili text podle reakcí japonského publika. Po týdnu již reagovali japonští diváci na většinu vtipů a divadelních situací podobně jako diváci v Plzni.

Ve třetím největším japonském městě Nagoya vykoupili návštěvníci vstupenky na dvě představení během čtrnácti dnů. Stejně rychle se zaplnily sály v Tokiu nebo Kjótu. Potvrdilo se, že české loutky mají v Japonsku stále dobré jméno a Divadlo Alfa, po úspěchu inscenací Tři mušketýři v roce 2018 a Johannes Doktor Faust v roce 2019, je aktuálně asi nejoblíbenějším českým loutkářským souborem v Japonsku.

Řidič nezajistil autobus, a ten mu ujel, zastavila ho zeď u železničních kolejí

Japonští diváci čekali na letošní představení kvůli covidu dva roky. „Během tohoto odkladu však přibývalo dalších zájemců mezi japonskými pořadateli a turné se nakonec oproti plánu rozšířilo o dva týdny,“ uvedl ředitel plzeňského divadla Jakub Hora.

Úspěch představení Pozor, Zorro! vyvolal v Japonsku zájem o další inscenace Alfy a o spolupráci s českými loutkáři. „Během letošního hostování jsme dostali pozvání na dva japonské festivaly v roce 2024. Jednáme také o společném představení českých a japonských loutkářů v roce 2024,“ upřesnil Hora.

Brzy čeká plzeňské divadelníky další cesta do zahraničí, tentokrát budou hrát před diváky v Bruselu v rámci festivalu Týden české loutky, a to od 18. do 22. 10. 2022.

V Plzni na domovské scéně Alfy odstartovala nová sezona v sobotu 1. října a pokračuje jak dopoledními představeními pro školy, tak oblíbenými sobotními pohádkami pro rodiny s dětmi. V sobotu 8. 10. to bude od 15 hodin příběh Jak si Míša hledal kamaráda, o týden později loutková pohádková komedie Tři siláci na silnici a v sobotu 22. 10. přijede hostující divadlo Damúza s představením Honza Pták. Poslední říjnovou sobotu zve Alfa na detektivku Zločin v říši pohádek.

První premiéra sezony, inscenace SNOWBall, se odehraje na konci listopadu.