Letos se do Zpěvomatu zapojily i Unie českých pěveckých sborů. Sborový zpěv rozezněl kromě Plzně i ulice Prahy a další místa ve dvanácti městech napříč Českou republikou – sbory zazpívaly na přání také v Brně, Ostravě, Novém Jičíně, Mariánských Lázních, Sušici, Českém Těšíně, Pelhřimově, Frenštátě pod Radhoštěm, Břidličné, Sezemicích a v Jílovém u Děčína

Tradiční akce Zpěvomat, při které skupiny zpěváků pod vedením lektorů zpívají na přání na nejrůznějších místech České republiky, se uskutečnila v pondělí 13. září. V Mlýnské strouze v Plzni vystoupila v podvečer plzeňská vokální pěvecká skupina The Foamies, která vznikla v září roku 2018.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.