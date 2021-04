Jeho organizátoři vybrali do programové nabídky jubilejního 10. ročníku přehlídky šestnáct českých filmů, pro americké a kanadské diváky jsou připraveny například snímky Havel, Šarlatán, Modelář, minisérie ČT Herec nebo seriál #martyisdead.

„Jsme velmi rádi, že se nám letos podařilo odstartovat spolupráci s festivalem Czech That Film. Finále působí jako taková výkladní skříň našeho filmu a českou kinematografii se snažíme prezentovat i mimo ČR, například prostřednictvím zahraničních filmových profesionálů, kteří každým rokem přijíždějí do Plzně vybírat filmy. Spolupráce s Czech That Film je tak pro nás dalším krokem a bylo hodně zajímavé vybírat filmy pro severoamerické publikum. I díky on-line platformě jsme navíc mohli vybírat díla různých žánrů, nejen celovečerní snímky,“ uvedla ředitelka Finále Eva Veruňková Košařová. Do programu tak mohly být zařazeny třeba krátké filmy. „Ty dělají v poslední době české kinematografii velmi dobré jméno,“ doplnila ředitelka.

Přehlídku organizují od 23. dubna do 2. května Česká centra a Ministerstvo zahraničních věcí ČR prostřednictvím svých zahraničních zastoupení. Vedle on-line varianty se v Los Angeles, Dallasu a Austinu uskuteční při dodržení přísných bezpečnostních opatření také výjimečná promítání v běžném nebo drive-in kině.