Tradiční přehlídka českého filmu Finále Plzeň se blíží a program jejího 34. ročníku bude hodně lákavý. Vždyť jen během léta zamířila do kin řada nových snímků a Finále je nabídne pohromadě během jednoho týdne od 24. do 29. září. Doplní je speciální projekce v netradičních prostorech, premiéry a předpremiéry nebo výběr zajímavých počinů z Německa a Polska.

Festival Finále 2020. | Foto: Festival Finále

Festival navíc odhalí díky kampani, která ho bude provázet, i velké tajemství. Představí nejvyšší entitu, kterou všichni čeští filmaři uctívají, dosud ji nikdo neviděl, ale i tak si magické Jádro rozhodující o úspěchu či neúspěchu chtějí všichni naklonit. „Ať dostanu skvělou roli, ať přijde ten správný námět, ať je zvuk čistý, obraz ostrý, kostýmy bez vad a jídlo v cateringu teplé. To jsou přání všech lidí z filmové branže. Někdy ale jen snaha a talent nestačí a je potřeba udělat něco navíc,“ poodhaluje herec, moderátor a spoluautor kampaně Petr Vančura. Jaké skryté rituály provozují herci, kameramani, osvětlovači či maskérky? Co všechno jsou ochotni udělat pro dobrý film? To ukážou spoty, které režíroval spolu s druhým tvůrcem kampaně Jaroslavem Maškem, který stojí i za grafickou podobou celého festivalu.